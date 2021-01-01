تستعد Honor لكشف النقاب عن سلسلة Honor 70 في 30 من مايو



Honor 70 Honor 70

أكدت شركة Honor بشكل رسمي على خططها للكشف عن سلسلة هواتف Honor 70 بشكل رسمي في 30 من مايو.



شغلت سلسلة Honor 70 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة في ترقب للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من هواتف Honor، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على خططها لإطلاق السلسلة في نهاية الشهر الجاري.



وتعقد Honor الحدث المرتقب في السوق الصيني، على أن تقدم خلال الحدث كلاً من هواتف Honor 70، وHonor 70 Pro، وأيضاً Honor 70 Pro Plus.

قد يعجبك أيضا...

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Honor 70 يأتي بشاشة من BOE بجودة عرض FHD بلس، أو دقة 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 7 Gen 1، كما تأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، كما يضم بطارية بقدرة 4800 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.من جانب أخر يأتي هاتف Honor 70 Pro بشاشة OLED بعمق ألوان 10بت وتقنية LTPO، كما يأتي بدقة عرض 2400 في 1200 بيكسل، بمعدل تحديث 120Hz.أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8100، ويضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وأيضاً مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل.كما أوضحت التسريبات أن هاتف Honor 70 Pro Plus يأتي بشاشة OLED بتقنية LTPO، وعمق ألوان 10 بت، ودقة عرض 2800 في 1300 بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة Dimensity 9000.وفي إعدادات الكاميرة تقدم Honor الهاتف بمستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.