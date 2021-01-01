تخطط "روس كوسموس" لإرسال مركبة إلى المحطة الفضائية الدولية بأقصر فترة

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أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة تخطط لإرسال مركبة "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية في الخريف المقبل بأقصر فترة زمنية.



ويقول في حديث تلفزيوني، "نسعى في خريف السنة الحالية إلى ارسال مركبة الشحن "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية وفق مخطط جديد بدورة واحدة".



وتجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر إطلاق ثلاث مركبات شحن فضائية من طراز "بروغريس" في عام 2022 ، حيث أطلقت الأولى 15 فبراير ومن المقرر إطلاق الثانية في 3 يونيو والثالثة ستطلق في 26 نوفمبر.

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ويذكر أن مركبات الشحن الفضائية تقليديا تصل إلى المحطة الفضائية الدولية بعد يومين من إطلاقها حيث تعمل خلالها 34 دورة حول الأرض. كما يمكن أن تصل بعد أن تدور حول الأرض أربع دورات (بعد ثلاث ساعات)، والرقم القياسي مسجل للمركبة "سويوز إم إس -17" التي وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية بعد 3 ساعات و3 دقائق على إطلاقها في عام 2020.