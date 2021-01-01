تخطط "روس كوسموس" لإرسال مركبة إلى المحطة الفضائية الدولية بأقصر فترة

آخر الأخبارعلم وتقنية › تخطط "روس كوسموس" لإرسال مركبة إلى المحطة الفضائية الدولية بأقصر فترة

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة تخطط لإرسال مركبة "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية في الخريف المقبل بأقصر فترة زمنية.

ويقول في حديث تلفزيوني، "نسعى في خريف السنة الحالية إلى ارسال مركبة الشحن "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية وفق مخطط جديد بدورة واحدة".

وتجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر إطلاق ثلاث مركبات شحن فضائية من طراز "بروغريس" في عام 2022 ، حيث أطلقت الأولى 15 فبراير ومن المقرر إطلاق الثانية في 3 يونيو والثالثة ستطلق في 26 نوفمبر.

ويذكر أن مركبات الشحن الفضائية تقليديا تصل إلى المحطة الفضائية الدولية بعد يومين من إطلاقها حيث تعمل خلالها 34 دورة حول الأرض. كما يمكن أن تصل بعد أن تدور حول الأرض أربع دورات (بعد ثلاث ساعات)، والرقم القياسي مسجل للمركبة "سويوز إم إس -17" التي وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية بعد 3 ساعات و3 دقائق على إطلاقها في عام 2020.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تخطط "روس كوسموس" لإرسال مركبة إلى المحطة الفضائية الدولية بأقصر فترة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86138

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager