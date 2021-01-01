تخطط "روس كوسموس" لإرسال مركبة إلى المحطة الفضائية الدولية بأقصر فترة

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة تخطط لإرسال مركبة "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية في الخريف المقبل بأقصر فترة زمنية.
ويقول في حديث تلفزيوني، "نسعى في خريف السنة الحالية إلى ارسال مركبة الشحن "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية وفق مخطط جديد بدورة واحدة".
وتجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر إطلاق ثلاث مركبات شحن فضائية من طراز "بروغريس" في عام 2022 ، حيث أطلقت الأولى 15 فبراير ومن المقرر إطلاق الثانية في 3 يونيو والثالثة ستطلق في 26 نوفمبر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!