يحصل "تويتر" على ميزة جديدة قد تهم الكثير من المستخدمين

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ذكرت بعض مواقع الإنترنت المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق "تويتر" قد يحصل على ميزة جديدة ستنال إعجاب الكثير من مستخدميه.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على تطوير التطبيق بدأوا باختبار ميزة جديدة تدعى " Liked by Author" ومن خلالها سيتمكن الأشخاص الذين ينشرون التغريدات في التطبيق من وضع علامات إعجاب أو أيقونات على التعليقات التي يكتبها الآخرون على تغريداتهم.



وأشار القائمون على "تويتر" لموقع TechCrunch أنهم بدأوا بالفعل باختبار العديد من إشارت الإعجاب وغيرها من العلامات، والتي من شأنها أن تبين رأي صاحب التغريدة على التطبيق وتفاعله مع تعليقات الآخرين عليها.

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ومن حيث المبدأ فإن علامة الإعجاب الجديدة في "تويتر" ستكون شبيهة إلى حد ما بعلامة Liked by Creator التي يستخدمها صناع المحتوى في تطبيق TikTok والتي تظهر بجانب التعليقات التي يضعها المستخدمون على الفيديوهات.وكان القائمون على "تويتر" قد أشاروا منذ مدة أيضا إلى أنهم بدأوا باختبار ميزة جديدة ستساعد مستخدمي خدمات Space باقتطاع أجزاء معينة من التسجيلات في الغرف الصوتية لعرضها على بقية المستخدمين بطرق معينة.