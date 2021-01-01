عملية استسلام جماعي .. المسلحون الأوكرانيون يغادرون "آزوفستال"

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صورة الخبر: المسلحون الأوكرانيون يغادرون "آزوفستال"
المسلحون الأوكرانيون يغادرون "آزوفستال"


أفادت مصادر ميدانية بخروج مسلحي كتيبة "آزوف" والجيش الأوكراني واستسلامهم للقوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية بأعداد كبيرة، واصفة الأمر بأنه "عملية استسلام جماعي وشامل".

مصادر ميدانية: المسلحون الأوكرانيون يغادرون الكرملين يؤكد ضمان المعاملة الحسنة للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في آزوفستال
وذكرت المصادر أن الجيش الروسي والقوات المسلحة وقوات وزارة داخلية جمهورية دونيتسك الشعبية يستقبلون المستسلمين ويقومون بنقلهم من المكان بأعداد ضخمة.

وقال مصدر: "لم يعق الليل والظلام استسلام الأوكرانيين الذي يخرجون من بين أنقاض المصنع من كل مكان"، مشيرا إلى أن "القنابل المضيئة تسطع في سماء المكان لتسهيل خروج سكان ما تحت الأرض"، في إشارة إلى طوابق مصنع "آزوفستال" تحت الأرضية التي تحصن بها النازيون والمسلحون الأوكرانيون.

ووصف المصدر الأمر بأنه "هزيمة نهائية وكاملة لكتيبة آزوف، التي كانت تضم 20 ألف مقاتل، بقي منهم الآن عدة آلاف".

وعن المستسلمين، أوضحت المصادر أنهم يبدون في حالة مزرية "نحيلين وجائعين وممزقي الثياب، ومظهرهم لا يسر الناظر".

وحاصرت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية مصنع "آزوفستال" الواقع في مدينة ماريوبول المحررة، واحتجز بداخله عددا كبيرا من مسلحي كتيبة آزوف النازية وجنود الجيش الأوكراني، الذين لم ينجحوا في فك الحصار ومغادرة المكان، رغم عدة محاولات نفذها نظام كييف لإخلائهم، باءت جميعها بالفشل.

المصدر: RT

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