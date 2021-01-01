غيّرت روسيا توجيه أحد أقمارها في الفضاء لرصد ظاهرة فلكية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها قامت بتعديل اتجاه قمر Aist-2D في الفضاء ليرصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر التي حدثت يوم الاثنين الماضي.

وقالت المؤسسة في منشور على صفحتها على "تليغرام" يوم أمس "صباح الاثنين حدث خسوف كلّي للقمر، لكن لم يكن بالإمكان مشاهدته من الأراضي الروسية، ولرصد هذه الظاهرة قمنا خصيصا بتعديل اتجاه قمر Aist-2D في الفضاء والتقاط صور لها".

وأشارت المؤسسة إلى أن الخسوف المذكور استمر لساعة ونصف تقريبا، وتمكن من رؤيته سكان أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وسكان بعض الأجزاء من آسيا.

وأوضحت "روس كوسموس" أن كاميرات قمر Aist-2D تكون موجهة عادة نحو الأرض، لكن يتم تعديل وجهتها أحيانا لرصد بعض الأجسام السماوية أو الظواهر الفلكية، ففي مايو 2021 على سبيل المثال تمكنت كاميراته من رصد ظاهرة القمر العملاق وظاهرة خسوف القمر العملاق أيضا، كما تمكن هذا القمر من رصد انحراف المرحلة الثانية من صاروخ Long March 5B الصيني عن مساره في الفضاء.

المصدر: روسيا اليوم

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