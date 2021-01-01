غيّرت روسيا توجيه أحد أقمارها في الفضاء لرصد ظاهرة فلكية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها قامت بتعديل اتجاه قمر Aist-2D في الفضاء ليرصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر التي حدثت يوم الاثنين الماضي.
وقالت المؤسسة في منشور على صفحتها على "تليغرام" يوم أمس "صباح الاثنين حدث خسوف كلّي للقمر، لكن لم يكن بالإمكان مشاهدته من الأراضي الروسية، ولرصد هذه الظاهرة قمنا خصيصا بتعديل اتجاه قمر Aist-2D في الفضاء والتقاط صور لها".
وأشارت المؤسسة إلى أن الخسوف المذكور استمر لساعة ونصف تقريبا، وتمكن من رؤيته سكان أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وسكان بعض الأجزاء من آسيا.
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