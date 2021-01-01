تختبر «سبوتيفاي» عرض مجموعات الرموز غير القابلة للإستبدال

تختبر سبوتيفاي طريقة للفنانين لعرض مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ، كما ذكرت لأول مرة بواسطة Music Ally. أطلقت منصة دفق الموسيقى الاختبار لبعض المستخدمين على أندرويد في الولايات المتحدة وتتضمن حاليًا معاينات NFT لفنانين مشاهير .
قال متحدث باسم سبوتيفاي في بيان لـ Music Ally: "تجري سبوتيفاي اختبارًا ستساعد فيه مجموعة صغيرة من الفنانين على الترويج لعروض NFT الحالية التابعة لجهات خارجية عبر ملفات تعريف الفنانين الخاصة بهم". "نجري بشكل روتيني عددًا من الاختبارات في محاولة لتحسين تجارب الفنانين والمعجبين. تنتهي بعض هذه الاختبارات بتمهيد الطريق لتجربة أوسع والبعض الآخر يخدم فقط كتعلم مهم ".
تحاول المزيد من الشركات اللحاق بموجة NFT ، لكن يبدو أن هذه الزيادة الأولية قد تتلاشى (على الأقل في الوقت الحالي). وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، انخفضت مبيعات NFT اليومية بنسبة 92 بالمائة من 225000 في سبتمبر من العام الماضي إلى 19000 فقط اعتبارًا من 3 مايو الجارى. عدد محافظ NFT النشطة في انخفاض أيضًا ، من حوالي 119000 في نوفمبر إلى 14000 في نهاية أبريل.
ومعرض NFT يقع تحت عنوان الفنان وقائمة الأغاني، يؤدي النقر فوقه إلى إظهار مجموعة من NFTs التي يمكنك التمرير خلالها. إذا حددت NFT فسترى نسخة مكبرة منه بالإضافة إلى وصف موجز.
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