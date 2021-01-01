قناة عبرية:أسرائيل تسعي لأغتيال قادة المقاومة الفلسطينية

قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن اغتيال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيي السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، "ما زال خيارا قائما".
وجاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر عسكرية رفيعة لم تكشف عنها.
وقالت القناة إن "الجيش الإسرائيلي يعتبر أن اغتيال السنوار والضيف ما زال خيارا قائما، لكن يجب الأخذ في الحسبان أن ذلك سيؤدي إلى ردود فعل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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