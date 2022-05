تطرح سونى تفاصيلها لمكتبة الألعاب الخاصة بمستويات PlayStation Plus

PlayStation Plus PlayStation Plus

كشفت شركة Sony عن مجموعة الألعاب الأولى التي ستصل مع إطلاق خدمات الاشتراك الجديدة في PlayStation Plus Extra و Premium ، وهي مجموعة رائعة، وفقا لتقرير engadged.



وتشمل عناوين PlayStation Studios Demon's Souls (PS5) و Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4 / PS5) ، إلى جانب ألعاب الطرف الثالث مثل Assassin's Creed Valhalla (PS4 / PS5) و NBA 2K22 (PS4 / PS5).



كما ستصل هذه الألعاب في "الإطار الزمني لبدء التشغيل"، بدءًا من 24 مايو، وفقًا لسونى على مستوى PlayStation Plus Extra (15 دولارًا في الشهر) وPremium (18 دولارًا في الشهر).

إلى جانب التشكيلة الرئيسية، سيتمكن أعضاء PlayStation Plus Premium من الوصول إلى الألعاب الكلاسيكية "مع بعض العناوين التي ستُظهر معدلات إطارات محسّنة ودقة أعلى جودة مقارنة بإصداراتهم الأصلية" ، كما كتبت سونى.ومن بين هؤلاء ، Ape Escape و Hot Shots Golf و Tekken 2 و Worms Armageddon ، إلى جانب المحترفين مثل Dark Cloud و Rogue Galaxy و Borderlands The Handsome Collection . سيتمكن أعضاء Premium أيضًا من الوصول إلى ألعاب PS3 مثل Infamous و Hot Shots وسلسلة Ratchet & Clank .كجزء من كل ذلك، أعلنت Ubisoft أن Ubisoft + قادم إلى PlayStation Plus بدءًا من 24 مايو.بالإضافة إلى Assassin's Creed Valhalla ، تتضمن العناوين القادمة The Division و For Honor "بالإضافة إلى الألعاب الكلاسيكية المحببة مثل Child of Light و Far Cry 3 Blood Dragon و Watch Dogs و Werewolves Inside والمزيد ، وكتب Ubisoft فى مدونتها مرة أخرى ، وستتوفر كل هذه العناوين على PlayStation Plus Extra و / أو المستويات المميزة ، ولكن ليس الخطة الأساسية (10 دولارات شهريًا).وستسمح Sony أيضًا لأعضاء Premium (المعروف أيضًا باسم Deluxe في مناطق معينة) بالحصول على تجارب محدودة الوقت مع توفر ساعتين من اللعب قبل الشراء، وبعض من المعروضات تشمل Uncharted: Legacy of Thieves Collection و Horizon Forbidden West وCyberpunk 2077 و Tiny Tina's Wonderland .كما ستشاهد جميع المستويات بما فى ذلك Essential و Extra و Premium / Deluxe ألعاب شهرية ، تمامًا كما تحصل عليه الآن على PlayStation Plus، وكتبت سونى: "لم نعلن بعد عن الألعاب الشهرية لشهر يونيو ، لكن ترقبوا مدونة PS".علاوة على كل ذلك، ستتم إضافة ألعاب جديدة بانتظام ، مع التحديثات في أول ثلاثاء من الشهر لـ PlayStation Plus Essential ، وفي منتصف كل شهر جديد لخطط Extra و Premium / Deluxe.وسيتم إطلاق الخدمة في آسيا في 24 مايو ، تليها اليابان في 2 يونيو، وأمريكا الشمالية والجنوبية في 13 يونيو وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا في 23 يونيو.ويتوفر المزيد من المعلومات على موقع PlayStation Plus على الويب وللحصول على قائمة كاملة من الألعاب التي سيتم إطلاقها ، تحقق من منشور إعلان Sony .