تطلق Realme هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

تتحضر Realme لإطلاق هاتف جديد سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات.
وسيحصل هاتف Realme Narzo 50 5G الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/ تقريبا.
وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات Realme UI 3.0، ومعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسع عبر شرائح microSDXC.
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