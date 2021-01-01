إعلان تشويقي جديد لشيفورلية "إكوينوكس" الكهربائية المنتظرة



إكوينوكس إكوينوكس

فاجأت شيفروليه العالم في يناير الماضي بالكشف جزئيًا عن إصدارات كهربائية من كلا من "إكوينوكس" و"بليزر" حيث تمت مشاركة العروض التشويقية الجديدة لـ "إيكوينوكس" ظهرت فيها الجزء الداخلي الرقمي من مقصورة الركاب الخاصة بها، والآن تعاود شيفروليه بث مقطع فيديو تشويقي قصيرً تبرز فيه لوحة العدادات.



يبدأ الفيديو بإلقاء نظرة مكبرة على إحدى فتحات التكيف الدائرية على غرار التوربينات في زوايا لوحة العدادات.. لتنتقل اللقطات إلى الكونسول المركزي، لنلمح حامل أكواب كبير مع مجموعة من عناصر التحكم في قاعدة لوحة العدادات بالكاد مرئية.. كما نرى قرصًا دائريًا به أزرار في المنتصف؛ وهو تصميم مشترك مع سيارات شيفروليه ويجب أن يكون مألوفًا لمحبي العلامة.



ثم يتحرك الفيديو لأعلى، مقدمًا نظرة فاحصة جدًا على ما يبدو أنه جانب الراكب في لوحة العدادات، وعلى ما يبدو سيكون هناك شكل من أشكال الإضاءة المحيطة في الأمام والوسط في لوحة العدادات، على الرغم من أنه من الوارد أن يكون ذلك فقط للعرض في الدعاية.

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ويتم بعد ذلك تصغير الفيديو لتوفير رؤية واسعة للوحة، مما يُظهر شاشة وسطية تعمل باللمس كبيرة الحجم مع فتحات تكييف ضيقة تحتها.ونلقي نظرة جزئية على التجهيزات الرقمية الخاصة بالسائق، والتي تظهر 48211 ميلاً على عداد المسافات.. وهنا ياتي السؤال !! هل يمكن أن يكون هذا الرقم الظاهر في الإعلان نوعًا من الرسائل السرية أو مجرد رقم عشوائي؟ حيث انه بالتأكيد لم تقطع السيارة الموجودة في الإعلان 48000 ميل، حتى أنها ليست النسخة الحقيقية من السيارة كما أن الفيديو أشار بأنها مجرد محاكاة لما ستكون عليه نسخة الإنتاج.وعلى ذكر نسخة الإنتاج، فقد تم التأكيد خلال الفيديو أيضًا على تاريخ الإطلاق المتوقع لـ إكوينوكس الكهربائية وهو خريف 2023 والذي سيبدأ بطراز RS مما يعني أنه لا يزال أمامنا أكثر من عام قبل أن تصل نسخة الإنتاج إلى الوكلاء.. ولن يصل طراز LT الأعلى تجهيزًا حتى عام 2024.عند وصولها، تعهدت شيفروليه بأن يكون سعر الإيكوينوكس الكهربائي أقل من 30 ألف دولار.. ومن غير الواضح ما إذا كانت نقطة السعر هذه ستقابل خاصة بطراز RS الذي سيأتي أولاً أم أن هذا السعر يشمل الفئة الأعلى LT أيضًا، لكننا نعلم أن شيفرولية ستستخدم منصة Ultium من جنرال موتورز، والتي ستستخدم أيضًا للنسخة بليزر الكهربائية Blazer EV المنتظرة..ولكن حتى الآن، كانت شيفروليه مهتمة أكثر برفع التوقعات وجعل الناس متحمسين لـ Equinox الكهربائية.