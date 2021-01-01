تعرف على "Squad" سيارة كهربائية مزودة بألواح طاقة شمسية



Squad Squad

مما لاشك فيه أن سيارات المدينة الكهربائية الصغيرة الحجم تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وفي أوروبا على وجه الخصوص، ولذلك تقدم معظم شركات السيارات سواء القديمة منها أو الناشئة في أسواق أوروبا.



ومن هنا، قدمت شركة Squad Mobility المتخصصة في حلول التنقل بالطاقة النظيفة طرازًا جديدًا من سيارات المدينة الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية.



تم تسمية السيارة باسم Squad (Solar Quad) وهي من بنات أفكار موظفي شركة Lightyear السابقين "روبرت هوفرز" و"كريس كلوك" الذين تصوروا سيارة تعمل بالطاقة الشمسية بأسعار معقولة للجميع.

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النموذج الناتج هو سيارة كهربائية ذات مقعدين، وتتميز بتصميم أساسي نسبيًا، والذي يتضمن نوافذ كبيرة، ومقصورة مكشوفة، وعجلات أنيقة.. وتنضم إليهم أبواب قابلة للإزالة وألواح شمسية مثبتة على السقف لتوليد الطاقة الازمة.وهذه النقطة الأخيرة المتعلقة بتثبيت ألواح شمسية على سقف السيارة هي نجم العرض حيث تقول Squad Mobility أن هذه اللوحة يمكن أن توفر ما يصل إلى 20 كم من المدى في اليوم، وهو متوسط استخدام سيارة المدينة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، بل أن أغلبة سكان أوروبا يحتاجون فقط لحوالي 12 كم في اليوم.ونظرًا لأنه لا يمكنك الاعتماد على الطقس المشمس، فإن Squad تتميز بحزمة بطارية قابلة للتبديل تتيح للمالكين استبدال بطارية فارغة بأخرى مشحونة بالكامل.. كما يمكن إزالة حزمة البطارية لشحنها في منفذ الكهرباء المنزلي العادي.ونظرًا لتصميم سيارة المدينة لتكون ميسورة التكلفة، فليس من المستغرب معرفة أن التصميم الداخلي صارم نسبيًا.. ومع ذلك، فإن Squad لديها مجموعة أدوات رقمية ونظام متاح للتحكم في المناخ.. كما يحتوي الطراز أيضًا على حامل هاتف، بحيث يمكن للمالكين استخدام هواتفهم الذكية للتنقل والمعلومات الترفيهية.وعلى صعيد الأداء، من المقرر أن يحتوي النموذج على محركين كهربائيين مثبتين في الخلف ينتجان قوة مشتركة تبلغ 5 أحصنة، تمنح السيارة سرعة قصوى تبلغ 45 كم / ساعة.ومن المقرر إطلاق Squad (Solar Quad) العام المقبل بسعر أساسي يبلغ 6,250 يورو أي ما يعادل 6,570 دولارًا بدون ضريبة القيمة المضافة.. وتقبل الشركة حاليًا الطلبات المسبقة ولديهم أيضًا خطط لتقديم نسخة أقوى بأربعة مقاعد يمكن أن تصل سرعتها إلى 43 70 كم / ساعة.