تؤكد بي إم دبليو XM بمحرك V8 هجين وقوة 644 حصان

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صورة الخبر: بي إم دبليو XM
بي إم دبليو XM

كشفت بي إم دبليو عن صور مموهة للنسخ الاختبارية من XM القادمة، وكشفت بعض التفاصيل.

قالت الشركة، أن الفئة الأساسية من السيارة ستحمل محرك V8 هجين مطور حديثاً ينتج قوة 644 حصان وعزم دوران 800 نيوتن-متر. وستأتي الفئة الأعلى بقوة 738 حصان وعزم دوران 1,000 نيوتن-متر!

من ضمن الصور الرسمية، نستطيع مشاهدة الداخلية المموهة للسيارة، والتي ستحمل لوحة عدادات رقمية وشاشة وسطية، ونشاهد شاشة سفلية لم تغطها التمويهات ربما تكون خاصة بأجهزة الاختبار وليست جزءً من السيارة.

على كل حال، ستصل السيارة قبل نهاية العام، وستعلن بي إم دبليو عن المواصفات ومواعيد التوفر والتوصيل حينها.

المصدر: سعودى شفت

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