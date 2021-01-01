فيديو يجمع فئات لامبورغيني أفينتادور في سباق واحد!



لامبورغيني لامبورغيني

لأكثر من 10 سنوات مضت، لعب لامبورغيني أفينتادور دور رائع في تاريخ الشركة وتمكنت من الصمود لفترة طويلة أمام منافساتها.



بالرغم من قدمها نسبياً، لا تزال أفينتادور قادرة على إدهاشنا مع محرك V12 طبيعي التنفس يبنتج 690 حصان و690 نيوتن-متر للفئة الأساسية، تأتي فئة SV بقوة أكبر قليلاً تصل لـ740 حصان، وتأتي فئة S بـ730 حصان، وأخيراً توفر فئة SVJ قوة 760 حصان وتتصدر فئة Ultimae بقوة 770 حصان. وتلك هي جميع الفئات الإنتاجية من أفينتادور.



وضع فريق قناة CarWow البريطانية السيارات في مواجهة بعضها بعضاً، ولكنهم اسثنوا Ultimae لأنه لم يكمن ممكناً تفعيل نظام التحكم بالإنطلاق بسبب عدم قطع السيارة لأكثر من 100 ميل منذ خروجها من المصنع.

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في السباق الأول نجحت SV بالوصول لخط النهاية قبل الجميع، وفي السباق الثاني تعادل كل من S وSVJ وفي السباق الثالث كانت النتيجة شبه متعادلة للفئات الثلاث، ومع ذلك فقد كانت فئة S متقدمة بإنش أو اثنين.