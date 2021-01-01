كشفت بي إم دبليو عن الفئة الثالثة 2023 المحدثة

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بي إم دبليو

كشفت بي إم دبليو عن صغيرتها الفئة الثالثة المحدثة لموديل 2023 بتعديلات أنيقة وجذابة.

في الخارج اقتصرت التحديثات على الواجهة الأمامية والخلفية حيث عدلت الشركة الشبك الأمامي والصدامات ومخارج والزوائد الأيروديناميكية بشكل طفيف. وفي الداخل، حصلت السيارة على نظام تشغيل بي إم دبليو الأحدث مع شاشة وسطية منحنية. وستوفر السيارة في معظم الأسواق تقنيات اتصال حديثة تشمل الجيل الخامس 5G وشريحة اتصال إلكترونية eSIM اختيارية ستعتبر “معرف بي إم دبليو” الخاص بالعميل مع إمكانية نقلها إلى سيارة أخرى في المستقبل.

تحافظ السيارة على خيارات المحركات كما هي مع توفر فئات 330i و 330e بمحرك 2.0 لتر، وفئة M340i بمحرك 3.0 لتر، ويتوفر نظام الدفع الكلي xDrive في جميع الفئات، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

المصدر: سعودى شفت

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