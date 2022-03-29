تنشر الجريدة الرسمية قرار هيئة الرقابة المالية بمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 816 لسنة 2022، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 إلى 31 مايو المقبل.

وسبق أن اتخذت هيئة الرقابة المالية، نفس القرار العام الماضي، بمدّ مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 15 يونيو 2021، وأرجعت ذلك اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية بالدولة المصرية والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

المصدر: اليوم السابع

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