تخطط مجموعة السبع لحزمة مساعدات لأوكرانيا بـ15 مليار يورو



مجموعة السبع مجموعة السبع

قال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية يوم الثلاثاء إنّ وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يسعون إلى حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) لأوكرانيا في أثناء اجتماع في بون هذا الأسبوع.



أضاف المسئول أن الحزمة تغطي ثلاثة أشهر، مع ترتيب لتمويل قصير الأجل غالبيته في شكل منح لا تُرَدّ، وأن هناك حاجة إلى تلك المساعدات بسبب انهيار إيرادات أوكرانيا.



حسب ما ذكره المسئول لوكالة "رويترز" فإنّ الولايات المتحدة عرضت بالفعل المساهمة بنصف المساعدات في شكل منح بقيمة 7.5 مليار دولار، مضيفاً أن وزراء مجموعة السبع يريدون الاتفاق على بيان مشترك في أثناء اجتماعهم الذي يبدأ يوم الأربعاء.

قد يعجبك أيضا...

وفي وقت سابق، نُقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله إنه تجري أيضاً مناقشة بين القوى الغربية حول كيف يمكن جعل روسيا تساعد في دفع تكاليف المهمة الضخمة طويلة الأجل لإعادة بناء أوكرانيا.قال ليندنر في مقابلة صحفية: "من الناحية السياسية أنا منفتح على فكرة مصادرة الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي".أضاف: "في ما يتعلق بالأصول الخاصة، علينا أن نرى ما هو ممكن من الناحية القانونية... علينا أن نحترم سيادة القانون حتى إذا كنا نتعامل مع النخبة الثرية الروسية".دعا بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية التي جمدها الغرب، بما في ذلك نحو 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، كأموال لإعادة إعمار أوكرانيا حال انتهاء الحرب.