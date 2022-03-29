تخطط مجموعة السبع لحزمة مساعدات لأوكرانيا بـ15 مليار يورو

قال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية يوم الثلاثاء إنّ وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يسعون إلى حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) لأوكرانيا في أثناء اجتماع في بون هذا الأسبوع.
أضاف المسئول أن الحزمة تغطي ثلاثة أشهر، مع ترتيب لتمويل قصير الأجل غالبيته في شكل منح لا تُرَدّ، وأن هناك حاجة إلى تلك المساعدات بسبب انهيار إيرادات أوكرانيا.
حسب ما ذكره المسئول لوكالة "رويترز" فإنّ الولايات المتحدة عرضت بالفعل المساهمة بنصف المساعدات في شكل منح بقيمة 7.5 مليار دولار، مضيفاً أن وزراء مجموعة السبع يريدون الاتفاق على بيان مشترك في أثناء اجتماعهم الذي يبدأ يوم الأربعاء.
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