سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1827 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 720جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 926جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1080جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1234 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5400 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10800 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 21600جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8680 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس بأقل من 1 % ما يعادل حوالي 14 دولارا، ليعزز تجاوزه لمستويات الـ 1800 دولار للأوقية، وصولا إلى مستويات قرب الـ 1830 دولارا.