جددي سفرتك دايماً..طريقة عمل الدجاج المسحب والسلطة الخضراء..



الدجاج المسحب الدجاج المسحب

يعتبر الدجاج المسحب من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشياء والتي يمكن تناولها في وجبات الغداء مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء، لذلك نستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل الدجاج المسحب في المنزل، وفقًا لما أشارت إليه الشيف فاطمة عبد المنعم، في تصريحاتها لـ" اليوم السابع".







طريقة عمل الدجاج المسحب المشوي:

المكونات:



500 جرام من صدور الدجاج.

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2ملعقة كبيرة زبادي.معلقه كبيرة كاتشب.2ملعقة كبيرة زيت زيتون.2 ملعقة كبيرة خل.بصل مفروم.ثوم مفروم.ملح وتوابل وكاري.طريقه التحضير:يجب تحضير وعاء لتتبيل الدجاج حيث يجب إضافة الزبادي والكاتشب والبصل والثوم المفروم ثم إضافة زيت الزيتون والخل والملح والتوابل مع التقليب جيداً، ثم إضافة الدجاج وتركه لمدة 3 ساعات في التتبيلة ويفضل أيضاً ترك الدجاج في الخليط لمدة ليلة كاملة في الثلاجة، وتوزيع قطع الدجاج على الشواية لشويها لمدة 30 دقيقة مع التقليب على الجانبين من حين لآخر، ثم تقديم الدجاج مع الأرز والخضار والبطاطس المقرمشة والكاتشب.طريقة عمل طبق السلطة الخضراء: المكونات:نصف حزمة من الكزبرة.نصف حزمة من البقدونس.حزمة جرجير.نصف رأس الخس.نصف حزمة من الشبت الأخضر.2 خيار كبير.2 حبة طماطم كبيرة.حبة بصل صغيرة.حبة جزر متوسطة الحجم.2 حبة فلفل أخضر.عود بصل أخضر.2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.2 ملعقة كبيرة من زيت زيتون.2 ملعقة كبيرة من الخل.ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة.ملعقة كبيرة كمون.وجميع هذه المكونات قابلة للزيادة على حسب عدد الأفراد.طريقة تحضير طبق السلطة الخضراء:يجب تحضير الخضراوات وغسلها جيداً ومن الأفضل نقعها لمدة 5 دقائق في الماء مع إضافة ملعقة من الخل ثم غسلها بطريقة جيدة وتحضير طبق كبير ثم تقطيع الخضراوات من الخس والخيار والجرجير والجزر وجميع المكونات السابق ذكرها بشكل متساوي، ثم تتبيل السلطة مع الملح والخل والليمون وكذلك الملح والخل ووضع الطبق داخل الثلاجة لمدة ساعة.