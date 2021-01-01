تناول 5 أطعمة بكثرة لحمايتك من أشعة الشمس..قبل إجازة الصيف..

الصيف هو الوقت المثالي للتخطيط لقضاء الإجازات والرحلات الشاطئية، ومن الأهمية أن تعتني ببشرتك في مثل هذه الأوقات، باستخدام واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة، كما أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في زيادة الحماية من أشعة الشمس داخليا، وفى السطور القادمة سنوضح قائمة الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي أثناء التخطيط لنزهة صيفية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".
قالت أخصائية التغذية الهندية، بوجا مخيجا، إن استخدام كريم الحماية من أشعة الشمس أمر بالغ الأهمية، موضحة أن هناك أطعمة توفر لك الحماية من الداخل، وتمنحك حماية طبيعية حتى لا تصابين بالسمرة في المقام الأول.
قائمة الأطعمة لحماية بشرتك داخليًا من الشمس
1 – الرمان
الرمان له خصائص خارقة للعناية بالبشرة، هذه الفاكهة الغنية بفيتامين سي تمنح بشرتك إشراقة صحية ولها خصائص مقاومة للشيخوخة،فالرمان مصدر جيد لحمض الإيلاجيك ، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحميك من أشعة UVA و UVB.
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