5 أسباب تجعلك أكثر تعرضا لانيميا نقص حمض الفوليك ، وكيف يمكن أن تحمي نفسك؟



حمض الفوليك حمض الفوليك

انيميا نقص حمض الفوليك هي نوع من فقر الدم (الانيميا) التي تحدث بسبب نقص حمض الفوليك في الدم. حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب9، وهو يلعب دورا هاما في تصنيع كريات الدم الحمراء التي تحمل الاكسجين بداخل الدم وتوصله إلى خلايا الجسم.



عندما لا يوجد في الدم عددا كافيا من كريات الدم الحمراء فإن ذلك يعني عدم حصول خلايا الجسم على الاكسجين الكافي اللازم لتنفسها وبالتالي الاصابة ب الانيميا.



تكون انيميا نقص حمض الفوليك مصحوبة بزيادة غير طبيعية في حجم كريات الدم الحمراء وهي في ذلك تشبه انيميا نقص فيتامين ب12، وذلك بعكس انيميا الحديد التي يكون حجم كريات الدم الحمراء في حالاتها أصغر من الطبيعي.

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ما هي الأسباب التي تجعلك أكثر تعرضا للاصابة ب أعراض انيميا نقص حمض الفوليك؟تزيد احتمالات اصابتك بانيميا نقص حمض الفوليك في الحالات التالية:1-عدم تناول ما يكفي من الاطعمة الغنية بحمض الفوليك، وهي تتضمن الخضروات الورقية الخضراء والخميرة والخضروات الطازجة واللحوم والكبدة.2-الاصابة ببعض امراض الجهاز الهضمي التي تسبب صعوبة امتصاص العناصر الغذائية، وذلك مثل الداء البطني والتهاب القولون المزمن.3-تناول بعض الادوية، مثل الادوية التي تعالج حالات التشنجات4-النساء الحوامل، حيث تزيد الحاجة للمزيد من حمض الفوليك للمساعدة على نمو الجنين. كما أن امتصاص حمض الفوليك يكون أكثر بطأً أثناء الحمل5-شرب الكحوليات.تجدر الإشارة إلى أن نقص حمض الفوليك أثناء الحمل يرتبط بمضاعفات خطيرة يمكن أن تحدث في تكون الجهاز العصبي للجنين، بذلك يوصى بتناوله في شكل مكملات غذائية في حالة التخطيط للحمل حتى اكتمال الشهر الثالث من الحمل.ما هي أعراض انيميا نقص حمض الفوليك؟تتضمن أعراض انيميا نقص حمض الفوليك ما يلي:-البشرة الشاحبة-نقص الشهية-زيادة الشعور بالتوتر-الشعور بالتعب ونقص المجهود-الاسهال-التهاب اللسان والشعور بالألم فيه، ويمكن أن يصبح سطحه أملس بشكل غير طبيعي.كيف يتم تشخيص وعلاج انيميا نقص حمض الفوليك؟يتم تشخيص انيميا نقص حمض الفوليك عن طريق إجراء تحليل دم، ويمكن أن يحتاج الطبيب لبعض الفحوصات والأشعة إذا كان السبب في هذه الانيميا يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي.يتم علاج انيميا نقص حمض الفوليك بواسطة تناول مكملات حمض الفوليك الغذائية أو تقديمه للمريض في شكل حقن، وذلك لمدة 2-3 أشهر، وذلك مع الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بحمض الفوليك (الخضروات الورقية الخضراء والخميرة والخضروات الطازجة واللحوم والكبدة).