أخطر الأطعمة المسببة لـ تشوهات الأجنة..أبرزها الأسماك..

الكثير من الأخطاء يقع فيها السيدات الحوامل تتسبب في تشوهات الأجنة، منها تناول بعض الأطعمة التي قد تضر بصحتهم وصحة الجنين، وقد يصل ضرر هذه الأطعمة إلى إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية، أو إجهاض الحمل.
أخطر الأطعمة
يأتي على رأس الأطعمة على الحوامل التي قد تسبب في تشوهات الأجنة، ومن أبرز تلك الأطعمة الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، وذلك لأنها من الأطباق السامة بالنسبة للسيدة الحامل.
ومن أبرز الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، هي سمك القرش وابو سيف، وذلك بحسب ما نشر موقع هيلث لاين الطبي.
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