أخطر الأطعمة المسببة لـ تشوهات الأجنة..أبرزها الأسماك..



تشوهات الأجنة تشوهات الأجنة

الكثير من الأخطاء يقع فيها السيدات الحوامل تتسبب في تشوهات الأجنة، منها تناول بعض الأطعمة التي قد تضر بصحتهم وصحة الجنين، وقد يصل ضرر هذه الأطعمة إلى إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية، أو إجهاض الحمل.



أخطر الأطعمة

يأتي على رأس الأطعمة على الحوامل التي قد تسبب في تشوهات الأجنة، ومن أبرز تلك الأطعمة الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، وذلك لأنها من الأطباق السامة بالنسبة للسيدة الحامل.



ومن أبرز الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، هي سمك القرش وابو سيف، وذلك بحسب ما نشر موقع هيلث لاين الطبي.

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خطورة الأسماكوتعد الأسماك النيئة أو غير المطبوخة خطيرة جدا بالنسبة للأم والجنين، فهي تسبب كثير من أنواع العدوى سواء فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية، واللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدا.ويجب تجنبها أيضا خلال الحمل حيث ترفع احتمالية التعرض للعدوى بسبب أنواع مختلفة من البكتيريا التي تؤثر على الجنين بالسلب فتسبب ولادة جنين ميت أو مصاب بالعمى أو الأمراض العصبية الحادة بما فيها التخلف العقلي والصرع.ومن أخطر الأطعمة على الحوامل ايضا هي تناول البيض النئ، ويوجد البيض النيئ في الأطعمة مثل المايونيز، والصوصات، ويفضل عدم تناول الكبد، والأعضاء الداخلية للحيوانات.