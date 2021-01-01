كندا تحظر دخول 1000 روسي إلى أراضيها .. بينهم بوتين



بوتين بوتين



قال وزير السلامة العامة الكندي، ماركو مينديسينو، اليوم الثلاثاء، إن كندا قررت حظر دخول حوالي 1000 روسي خاضع للعقوبات، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال مينديسينو عبر “تويتر”، “تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الكندي اليوم، لحظر دخول بوتين وأعضاء الحكومة والقيادة العسكرية لروسيا، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تقودها روسيا في أوكرانيا. وموجب القانون الحالي، لا تستطيع الحكومة الكندية فرض مثل هذا الحظر، ولهذا السبب تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، بعد الموافقة عليها من المقرر تعديل ما يسمى "قانون حماية الهجرة واللاجئين".



وأضاف: “تقف كندا إلى جانب أوكرانيا في مواجهة الهجوم الوحشي من قبل حكومة بوتين ونحن مصممون على محاسبة روسيا على جرائمها. وهذا هو السبب في أننا أعلنا للتو حظر سفر لنحو ألف روسي، بمن فيهم بوتين وأعضاء حكومته”.

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ووفقا له، فإن هؤلاء الأفراد مدرجون بالفعل على قوائم العقوبات الكندية.وقال الوزير الكندي، "الآن سيمنعون من دخول بلادنا”.