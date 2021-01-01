مرتضى منصور: عدم خوض مباريات الزمالك على استاد القاهرة



المستشار مرتضي منصور المستشار مرتضي منصور



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.



وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز علي إقامة مباريات فريق الزمالك علي ملعب الدفاع الجوي.



و كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لاستاد بترو سبورت على إقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

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وحتي الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك ناد آخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور تتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد "طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف" .كما قرّر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.