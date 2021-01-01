مرتضى منصور: عدم خوض مباريات الزمالك على استاد القاهرة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.
وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز علي إقامة مباريات فريق الزمالك علي ملعب الدفاع الجوي.
و كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لاستاد بترو سبورت على إقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.
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