للشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة عمل التومية



التومية التومية



ترغب الكثير من النساء فى معرفة طريقة جيدة لعمل التومية فى المنزل بنفس المذاق الجاهز، حيث أن الأكل البيتي معروف بأنه آمن على الصحة وأقل في السعر.



وتقدم التومية بجوار عدد كبير من الأطعمة ويحبها كثيرون بفضل مذاقها الطيب والشهى، لذا نقدم لكم طريقة عمل التومية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير التومية:

10 فصوص ثوم

3 كوب ماء

4 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة خل

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كوب نشاملحفلفل أسودطريقة عمل التومية* في وعاء صغير قلبي النشا مع كوبين من الماء على نار هادئة حتى يغلظ القوام ثم اطفى النار وضعي الماء البارد إلى خليط النشا.* ضيفي الزيت والخل والثوم والملح والفلفل الأسود على الخليط السابق واخفقيهم في الخلاط جيدا ثم تقدم التومية في أطباق صغيرة متعددة على السفرة.