للشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة عمل التومية

ترغب الكثير من النساء فى معرفة طريقة جيدة لعمل التومية فى المنزل بنفس المذاق الجاهز، حيث أن الأكل البيتي معروف بأنه آمن على الصحة وأقل في السعر.
وتقدم التومية بجوار عدد كبير من الأطعمة ويحبها كثيرون بفضل مذاقها الطيب والشهى، لذا نقدم لكم طريقة عمل التومية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير التومية:
10 فصوص ثوم
3 كوب ماء
4 ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة خل
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