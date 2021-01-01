فيديو .. تفاصيل القبض على مستريح الإسكندرية

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صورة الخبر: مستريح الإسكندرية
مستريح الإسكندرية


شهدت الإسكندرية واقعة جديدة حول النصب الإلكتروني، حيث أوهم المدعو "ر. ع. م"، صاحب شركة للتداول والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، مقرها منطقة المندرة قسم المنتزه ثان، ضحاياه باستثمار أموالهم وتوظيفها وتحصل على مبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه ولم يف بوعده وفر هاربًا.

14 بلاغا


وتقدم 14 مواطنًا ببلاغ لنيابة المنتزه ثان، شرقي الإسكندرية، يتهمون صاحب شركة تداول وتجارة إلكترونية عبر الإنترنت يدعى "ر. ع. م"، بالحصول على مبالغ مالية وصلت إلى 50 مليون جنيه بدعوى استثمارها وتشغيلها للحصول على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وفقا للاتفاق، وبتحرير شيكات بنكية وإيصالات أمانة بأصل المبلغ.

ولمتابعة المزيد حول آخر أخبار مستريح الإسكندرية .. تابع الفيديو جراف التالي:

المصدر: elbalad

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