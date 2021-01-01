روايات ضحايا مستريح أسوان..فيديو



مستريح أسوان مستريح أسوان



عرض الإعلامي شريف عامر ، مقدم برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقريرا عن ضحايا مستريح أسوان الذين تعرضوا للنصب .







وقال شوقي عبده أحد ضحايا مستريح أسوان،:" انا عندي مزرعة مواشي واعطينا المواشي لـ المستريح بعد ما سمعنا عن قيام المستريح بإعطاء المال لمن يعطيه المواشي الخاصة به ".

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وأضاف عبد الرحمن سعد أحد الضحايا في التقرير :" لما سمعنا الناس كلها بتودي فلوسها عن مصطفى البنك وبتاخد فلوس قلنا نزود دخلنا واعطيت مصطفى البنك مواشي ونصب عليا ".ومن جانيه قال ابو حسن مصطفى أحد ضحايا المستريح :" اتنصب عليا في 170 ألف جنيه بعد لما خد المستريح المواشي، وفي ناس باعت ذهبها واشترت مواشي عشان تعطيها لـ مستريح اسوان ".وتابع ادهم غرباوي أحد الضحايا:" سمعنا الناس بتقول إن المستريح ده مضمون وبتاع ربنا ويستهدف مصلحة الأهالي ومحب لآل البيت، واعطيته المواشي بقيمة 162 الف جنيه وكان المفروض يدين 427 ألف ".