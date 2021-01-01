إرسال لجنة للتحقيق في واقعة تعدي معلمة على طالب ثانوي

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صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة


علق مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على مقطع فيديو منتشر على موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك والذي يرصد واقعة تعدي معلمة على طالب وصفعه على وجهه وسبه في مدرسة أثناء تأدية طلاب الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية .

وكشف المصدر إنه تم إرسال لجنة للتحقيق في الواقعة، وسيتم توقيع العقوبة اللازمة بناء على نتائج التحقيق بالتنسيق مع الشئون القانونية.

يذكر أن لائحة الانضباط المدرسي بوزارة التربية والتعليم تقضي بإحالة المدرس المتعدي على الطالب إلى المساءلة التأديبية لخروجه عن المقتضى الوظيفي المنوط به.

اما إن أحدث المعلم إصابات للطالب فيقع ذلك تحت بند الجنحة والتي تشمل عقوبة الحبس.

المصدر: elbalad

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