السجن 15 عامًا لمستريح المنيا

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مستريح المنيا


قضت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم بني سويف برئاسة المستشار ياسر علي خليفة حضوريا بالسجن 15 عاما على "حسين. أ"، 45 عاما، والمعروف إعلاميا بـ"مستريح المنيا.
وتضمن الحكم رد مبلغ مليار ونصف المليار جنيه قيمة المبالغ التي جرى جمعها للمواطنين، ومعاقبة المتهم وشريكه محمد. ع غيابيا، وتغريمهما 10 ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثالث علاء. ا. ع 52 سنة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنيه ومعاقبة 41 متهما آخرين من المندوبين بينهم 10 حضوريا، و31 غيابيا، السجن عاما، و3 متهمين بينهم سيدة، بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، لتورطهم جميعا، في جمع مبلغ مليار و500 مليون جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة

المصدر: elbalad

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