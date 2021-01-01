تعرف علي .. الخضار المسموح به لمرضى السكر

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يساعد اتباع نظام غذائي صحي مرضى السكر على تجنب مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم والمضاعفات المصاحبة له، كشف موقع هيلثي عن أفضل أنواع الخضار المسموح بها لمرضى السكر.



الخضار المسموح لمرضى السكر



لا تخلو أطباقنا الغذائية من الخضار الذى يعتبر إضافة جميلة لكل وجبة، تتميز الخضراوات أيضًا بقلة سعراتها الحرارية، ومن أفضل الخضروات التي ينصح مرضى السكر بتناولها ما يلي:

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بروكلي:يساعد البروكلي مرضى السكري من النوع الثاني على خفض نسبة السكر في الدم.يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان التي تفيد في خفض نسبة السكر في الدم المرتفعة.سبانخ:يقلل تناول السبانخ يوميًا من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 14?.تعمل السبانخ أيضًا عند تناولها على خفض نسبة السكر في الدم.الفلفل:لأن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين وهي مادة تساعد الجسم على إفراز الأنسولين.يساعد على إعادة التمثيل الغذائي في الجسم إلى وضعه الطبيعي وبالتالي يساهم في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.جزر:يساهم الجزر في خفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر.بسبب غناه بالألياف وبيتا كاروتين.فاصوليا خضراء:تساهم الفاصوليا في تقليل امتصاص السكر في الأمعاء.هذا يساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم.كرفس:يعتبر الكرفس وجبة مثالية لمرضى السكر لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات والمعادن ، فإن كل ذلك يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم.الملفوف :الملفوف من الوجبات الجيدة لمرضى السكر.يحتوي على مواد تساهم في خفض مستويات السكر في الدم