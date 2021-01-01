إعلامي :أزمة في الأهلي قبل مواجهة البنك



أزمة في الأهلي أزمة في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، المقرر لها الأربعاء المقبل.



وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي " مع شوبير" على أون سبورت أف ام، أن الأهلي يعاني من أزمة في خط الوسط بعد غياب الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية للإصابة، بالإضافة إلي إصابة رامي ربيعة بكدمة في الركبة.



وأضاف شوبير، أنه من الممكن أن يتم الدفع بمحمد محمود ومحمود متولي في مباراة البنك الأهلي بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق الأحمر.

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ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.وعادت بعثة الأهلي من الجزائر بعد حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي والـ 15 في تاريخه.وحصل لاعبو الأهلي على راحة اليوم، بعد العودة من الجزائر، والانتهاء من مباراة وفاق سطيف الجزائري فب نصف نهائي إفريقيا.