جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير .. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير .. فيديو

صورة الخبر: الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

اثار الظهور الاخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة كبيرة من الجدل حول اصابتة بمرض خطير وظهرت علامته على ملامج وجهه مما تركت اثار المرض والاعياء الشديد ظهر عليه بوضوح في خطابه الاخيرة .

حقيقة اصابة فلادمير بوتين بمرض خطير
مازالت صحة فلاديمير بوتين داخل ساحة الجدال، وذلك بعد أن ألقى الرئيس الروسي خطابًا يبدو خلاله بأنه غير مستريح، حيث أشار الكثيرون إلى أن وجهه يبدو منتفخًا أكثر من قبل.

بعد رؤية صور الزعيم الروسي ، قال أحد المعلقين إن رأسه بدا منتفخًا بشدة، وجاء ذلك بعد ظهور بوتين في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير .. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88683

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager