جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير .. فيديو



الرئيس الروسي بوتين الرئيس الروسي بوتين

اثار الظهور الاخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة كبيرة من الجدل حول اصابتة بمرض خطير وظهرت علامته على ملامج وجهه مما تركت اثار المرض والاعياء الشديد ظهر عليه بوضوح في خطابه الاخيرة .



حقيقة اصابة فلادمير بوتين بمرض خطير

مازالت صحة فلاديمير بوتين داخل ساحة الجدال، وذلك بعد أن ألقى الرئيس الروسي خطابًا يبدو خلاله بأنه غير مستريح، حيث أشار الكثيرون إلى أن وجهه يبدو منتفخًا أكثر من قبل.



بعد رؤية صور الزعيم الروسي ، قال أحد المعلقين إن رأسه بدا منتفخًا بشدة، وجاء ذلك بعد ظهور بوتين في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.