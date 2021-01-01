طرد رئيس الموساد السابق من الكونغو الديمقراطية



رئيس الموساد السابق رئيس الموساد السابق





كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) السابق يوسي كوهين للطرد خلال زيارته للكونغو الديمقراطية عام 2019.



وقالت صحيفة "هآرتس": "في عام 2019، أثناء توليه رئاسة الموساد، سافر كوهين إلى الكونغو ثلاث مرات - دون تنسيق مع الحكومة المحلية - في مهمة تمنع الرقابة نشر تفاصيلها".

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وأضافت: "خلال الزيارة الثالثة، طُرد كوهين من البلاد بناء على طلب الرئيس الكونغولي، الذي اشتبه في أنه التقى بخصمه السياسي".وتابعت: "الكشف عن الغرض من زيارات كوهين يمكن أن يلحق ضررا شديدا بصورة إسرائيل الدولية".وأكدت الصحيفة أن الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل حول زيارات رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن هناك هدف إشكالي ومثير للجدل وراء زيارات كوهين للكونغو الديمقراطية، التي تمت بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وقتها برئاسة بنيامين نتنياهو.وتولى يوسي كوهين (60 عاما) مهامه رئيسا للموساد في 6 يناير 2016، وظل في المنصب حتى 1 يونيو 2021.