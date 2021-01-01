جامعة عين شمس تعلن جاهزيتها لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.



أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس وكلية الألسن تسعي لاستراتيجية تشمل تحقيق التميز في البحث العلمي ودعم الابتكار، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادئ التنمية المستدامة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.



وأوضحت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن علوم اللغة باتت ترتبط ارتباطًا وثيقا بالتكنولوجيا الرقمية من خلال العديد من التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بناء قواعد البيانات اللغوية والذخائر اللغوية وفي الترجمة الآلية، إضافة الى أن المنصات الرقمية صارت إحدى الأدوات المهمة في عرض الإنتاج الادبي والمعرفي فظهرت مفاهيم جديدة مثل الادب التفاعلي والسرد الرقمي والنص الرقمي.

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وأضافت الدكتورة سلوى رشاد، أن كلية الألسن حرصت علي تطوير برامجها الدراسية، ومنها إعداد برنامجًا بينيًا يدمج تخصص الترجمة مع علم الحاسوب الذي تم تفعيله العام الماضي 2021 ويهدف الى تدريب الدارسين على استخدام أحدث البرمجيات في إدارة مشروعات الترجمة وترجمة الوسائط المتعددة وترجمة التوطين ومعالجة مشكلات الترجمة واثراء حركة البحث العلمي في مجال توظيف التكنولوجيا.وتابعت: "الكلية تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للارتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، كذلك تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين و الأجانب، لتقدم الكلية برنامج الماجستير المشترك فى الترجمة المتخصصة بالتعاون مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، و برنامج الماجستير الأوروبى بالتعاون مع جامعة سالامانكا بأسبانيا".وأوضحت " رشاد" أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين فى مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز فى دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكاروحرصت كلية الألسن على مواكبة التطورات والمستحدثات في دراسات اللغة والادب والترجمة واطلاع طلابها ودارسيها على الأفكار والمسارات البحثية الجدبدة بعيدا عن الدوائر النمطية والتكرار وتربط تلك الدراسات بالتطبيقات التكنولوجية لتحقيق الدمج بين التخصصات المختلفة وبذلك تحافظ كلية الألسن على ريادتها في اعداد كوادر قادرة على استخدام التكنولوجيا وتطويرها.وأعلنت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنة يتم التوسع في إنشاء البرامج المتخصصة التي تركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترجمة والبرامج المساعدة، والتوسع في الدراسات البينية ومزيد من التعاون بين أقسام الترجمة وكليات الحاسبات والمعلومات، والتعاون مع الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا الترجمة لتدريب الطلاب واكسابهم المهارات اللازمة.ولفتت الدكتورة سلوى رشاد، إلى أنه مع ظهور استخدام الحاسبات تم استخدامها في مجالات العلوم وظهرت المكتبات الرقمية، وتوصيف النصوص بين الجامعات المختلفة وتم تحويل الورقي الى الكترونى ليمنح الطلاب مجالات اوسع للتعاون، موضحة أن الرقمنة لا يمكنا قياس الابداع فكل ما يمكن قياسة ليس ابداعًا فالابداع هو البحث في ما لم نستطع الوصول إليه، لأن الإبداع لا يعرف حدًا ولا تقاس نتائجه.وأكدت على أن تلك البرامج التعليمية تهدف إلى إعداد كوادر من المترجمين المحترفين فى مجالات الترجمة التحريرية والشفهية و تكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومى والإقليمى والدولي، و إعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام فى عملية التعريب فى المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.ومن جانب اخر أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.وقالت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية بدأت في إجراء الامتحانات العملية النهائية منذ أسبوع وسوف تستمر لمدة أسبوع اخر، مؤكدًة أنه لا توجد أي عقبات أو تحديات تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، كما تبدأ امتحانات التخلفات يوم 28 مايو الجاري.وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2021-2022،حيث تبدأ يوم الخميس الموافق 2 يونيو بجميع الفرق والشعب المتمثلة في الأقسام الأدبية والعلمية.وأشارت الدكتورة أميرة يوسف إلى أن نظام الامتحانات البابل شيت يتميز بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة.وشددت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، علي ضرورة أن يراعي جميع الطالبات ضرورة كتابة رمز نموذج الأسئلة فى ورقة البابل شيت لأنه فى حالة عدم تسجيل رمز النموذج سوف تحصل الطالبة على الدرجة الأقل عند التصحيح.وأوضحت "يوسف" أن تصحيح مواد الامتحانات سوف يتم إلكترونيا بعد انتهاء كل مادة، موضحة أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.وتابعت: وكذلك تم رفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية، كذلك قامت إدارة الكلية بوضع خطة محكمة خلال فترة الإمتحانات لتجنب تكدس الطلاب من خلال إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بتوزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة، و التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب على البوابات مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب وأخر.ونوهت الدكتورة أميرة يوسف، ملاحظات هامة يجب مراعاتها أثناء الامتحانات وهي كالآتي:ممنوع اصطحاب التلفيون المحمول او اي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم احالة الطالب الي الشئون القانونية.التأكد من كتابة نموذج الاختبار ورقم الحلوس علي ورقة الإجابة وكذلك ورقة الأسئلة هي مسئولية الطالب شخصيا.ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.عدم تبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب.ومن جانبه أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس عن قرب افتتاح المكتبة الرقمية الجديدة بالكلية وإطلاق صفحه "فيسبوك" لهذه المكتبة الجديدة علي موقع الكلية.وأكدت عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس أن ذلك يأتي في إطار خدمة جديدة تطلقها الكلية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث ومساهمة من الكلية لخدمة أعضاء هيئه التدريس والباحثين في مصر والخارج ونظرا لما تحتويه هذه المكتبة من كتب قديمة ونادرة وحديثة في كافه تخصصات الكلية.وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف، أن هذه المكتبة العريقة سوف يتم تفعيل الرابط الخاص بها على موقع الكلية والمكتبة تضم الألاف من الكتب التي سوف تعد حلقه وصل ما بين الباحثين في مصر والخارج لتسهيل مهمتهم في الحصول على المعلومات البحثية في كافة المجالات التي تضمها الكلية في الآداب والعلوم والتربية وأيضا المهتمين بالبحوث والثقافة والعلوم المختلفة.وتأتي أهداف المكتبة الرقمية الجديدة بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس:-بدء فهرس موحد لمقتنيات المكتبات.-الاعتماد على المعايير العالمية في إجراءات العمل.-الارتقاء بمستوى الحفظ المناسب و الصيانة اللازمة لمقتنيات المكتبة الرقمية.-نظام آليا لإدارة المكتبة (نظام المستقبل للمكتبات) يحقق مواصفات النظم العالمية لإدارة المكتبات.-ميكنة إجراءات لتسهيل خدمة الطلاب وأعضاء هيئه التدريس والباحثين في مصر والخارج في الحصول على المعلومات البحثية في كافة المجالات التي تضمها الكلية في الآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس.