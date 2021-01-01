محمد صلاح وفان دايك جاهزان لـ نهائي دوري أبطال أوروبا



محمد صلاح وفان دايك محمد صلاح وفان دايك



كشفت تقارير صحفية، عن موقف ثنائي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، من المشاركة في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.



وتعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة تشيلسي الأخيرة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يتمكنا من استكمال المباراة.



وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن صلاح وفان دايك ثنائي ليفربول جاهزان لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي.

قد يعجبك أيضا...

ويغيب الثنائي عن مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم، الثلاثاء، حيث يخشى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، الدفع بهما خوفا من تفاقم الإصابة.كان كلوب تحدث عن قدرة الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك على مواجهة ساوثهامبتون قائلًا: "هذه العملية لم تنته بعد لأننا لعبنا 120 دقيقة فقط قبل يومين. لذلك عندما يصل الأولاد اليوم، يجب أن أتخذ الكثير من القرارات. سنقوم بتشكيل فريق لمحاولة الفوز بالمباراة على الرغم من صعوبة الأمر. لأنه من الواضح أن هذا هو العمل الذي يجب القيام به. علينا أن نرى من يمكنه المساعدة. أحدثت 30 دقيقة إضافية في ويمبلي فارقًا كبيرًا".أما عن مشاركتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، فأكد كلوب: "سيشاركان بشكل مؤكد".