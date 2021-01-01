محمد صلاح وفان دايك جاهزان لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

آخر الأخباراخبار الرياضة › محمد صلاح وفان دايك جاهزان لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

صورة الخبر: محمد صلاح وفان دايك
محمد صلاح وفان دايك


كشفت تقارير صحفية، عن موقف ثنائي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، من المشاركة في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة تشيلسي الأخيرة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يتمكنا من استكمال المباراة.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن صلاح وفان دايك ثنائي ليفربول جاهزان لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي.

ويغيب الثنائي عن مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم، الثلاثاء، حيث يخشى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، الدفع بهما خوفا من تفاقم الإصابة.

كان كلوب تحدث عن قدرة الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك على مواجهة ساوثهامبتون قائلًا: "هذه العملية لم تنته بعد لأننا لعبنا 120 دقيقة فقط قبل يومين. لذلك عندما يصل الأولاد اليوم، يجب أن أتخذ الكثير من القرارات. سنقوم بتشكيل فريق لمحاولة الفوز بالمباراة على الرغم من صعوبة الأمر. لأنه من الواضح أن هذا هو العمل الذي يجب القيام به. علينا أن نرى من يمكنه المساعدة. أحدثت 30 دقيقة إضافية في ويمبلي فارقًا كبيرًا".

أما عن مشاركتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، فأكد كلوب: "سيشاركان بشكل مؤكد".

المصدر: صحيفة “ماركا” الإسبانية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على محمد صلاح وفان دايك جاهزان لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96099

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager