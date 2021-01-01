القصة كاملة .. أين ذهبت أموال مستريحي أسوان؟ l فيديو جراف



مستريح أسوان مستريح أسوان





مستريح أسوان .. على مدار الأسبوع الماضي انكشفت للرأي العام أكبر قضية نصب في تاريخ مصر، أبطالها 4 نصابين من أسوان، أطلق عليهم الأهالي وعرفوا إعلاميا بـ “المستريحين الـ 4”.



سر إطلاق لقب المستريح على النصاب

"اربح وانت مستريح".. كانت هذه مقولة أول مستريح في مصر والذي ظهر قبل سنوات في الصعيد باسم أحمد مصطفى وشهرته "أحمد المستريح"، وهو رجل أعمال اتهمه مواطنون بالنصب والاستيلاء منهم على أكثر من 30 مليون جنيه، حيث تم القبض عليه وقضى في السجن 15 عاما، بعدها تم إطلاق اسم المستريح على أمثاله من المحتالين الذين حذوا حذوه وآخرهم “مستريحو أسوان”.

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ولمتابعة قصة مستريحي أسوان كاملة.. تابع الفيديو جراف التالي: