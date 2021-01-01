نتيجة الصف الرابع الابتدائي .. المؤشرات مبشرة والنظام نجح

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نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف تتولى المدارس الابتدائية إعلانها قريبا.



وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : إن جميع مؤشرات نتيجة الصف الرابع الابتدائي مبشرة جداً، وتؤكد نجاح نظام التعليم الجديد الذي تم تطبيقه على طلاب الصف الرابع الابتدائي هذا العام.



وأضاف المصدر: أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي سوف تؤكد للجميع أن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي تفاعلوا مع اسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي بسهولة وبدون أي شكاوى، لأنهم استوعبوا وتعلموا تعليما قائما على فهم مخرجات التعليم وليس قائما الحفظ.

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ومن جانبه.. اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن دفعة الصف الرابع الابتدائي هذا العام ستخرج جيلا مختلفا من الطلاب الحاصلين على تعليما مطورا والقادرين على التحرك بالبلد للأمام في المستقبل.نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوانوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي :اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلي 100)اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوانالتربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه لأول مرة في مصر والوطن العربي وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع Discovery Education اطلقا برنامجا متكاملا للصف الرابع الإبتدائي " الـ Techbook" على بنك المعرفة المصري .وأضاف وزير التربية والتعليم : أن برنامج Techbook تحت شعار “كتابي بقى اونلاين” يقدم تجربة تعلم مميزة هدفها أن تقدم للعالم جيلا مميزا قادرا في الصف الرابع الإبتدائي على أن يتعلم من مصادر مختلفة، ويستخدم التكنولوجيا، ويفكر ويحلل.وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف هو تخريج تلميذ يقود رحلة تعلمه و يطبق دراسته في حياته العملية ، مشددا على أن هذه التجربة ستتحقق بدعم من معلم مؤمن بالتغيير ، متيقن من أهمية تطوير التعليم.