ما لا تعرفه عن «الغدة الدرقية»



الغدة الدرقية الغدة الدرقية

تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في معدل العديد من الأنشطة في جسمك، يتضمن ذلك مدى سرعة حرق السعرات الحرارية ومدى سرعة دقات قلبك.



الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في عنقنا ، فوق عظمة الترقوة، وهي إحدى الغدد الصماء التي تنتج الهرمونات، تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في معدل العديد من الأنشطة في جسمك، يتضمن ذلك مدى سرعة حرق السعرات الحرارية ومدى سرعة دقات قلبك، كل هذه الأنشطة هي التمثيل الغذائي لجسمك.



تشمل مشاكل الغدة الدرقية:

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- تضخم الغدة الدرقية- فرط نشاط الغدة الدرقية- عندما تفرز الغدة الدرقية هرمونات أكثر مما يحتاجه جسمك- قصور الغدة الدرقية- عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرموناتالغدة الدرقية.- سرطان الغدة الدرقية- كتل في الغدة الدرقية- التهاب الغدة الدرقية- تورم من الغدة الدرقيةلتشخيص أمراض الغدة الدرقية :يستخدم الأطباء التاريخ الطبي والفحص البدني واختبارات الغدة الدرقية، في بعض الأحيان يستخدمون أيضًا خزعة، يعتمد العلاج على المشكلة ولكنه قد يشمل الأدوية أو العلاج باليود المشع أو جراحة الغدة الدرقية.- العلامات التي تشير إلى إصابتك بالغدة الدرقية :تختلف علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية ، تبعًا لشدة نقص الهرمون، تميل المشكلات إلى التطور ببطء ، غالبًا على مدى عدة سنوات.في البداية ، بالكاد قد تلاحظ أعراض قصور الغدة الدرقية ، مثل التعب وزيادة الوزن، أو يمكنك ببساطة أن تنسبهم إلى التقدم في السن، ولكن مع استمرار بطء عملية التمثيل الغذائي لديك ، قد تصاب بمشاكل أكثر وضوحًا.قد تشمل علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:- التعب- زيادة الحساسية للبرد- الإمساك- جفاف الجلد- زيادة الوزن- انتفاخ الوجه- بحة في الصوت- ضعف العضلات- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم- آلام العضلات وتيبسها- ألم أو تصلب أو تورم في جسمك المفاصل- فترات الحيض غزيرة أو غير منتظمة- ترقق الشعر- تباطؤ ضربات القلب- الاكتئاب- ضعف الذاكرة- تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)إذا لاحظت هذه الأعراض في جسمك ، فاستشر طبيبك:الشعور بالتعب بدون سبب أو ظهور أي من العلامات أو الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية ، مثل جفاف الجلد أو شحوب الوجه أو انتفاخه أو الإمساك أو صوت أجش.إذا كنت تتلقى علاجًا هرمونيًا لقصور الغدة الدرقية ، فحدد زيارات المتابعة كلما أوصى طبيبك بذلك، في البداية ، من المهم التأكد من حصولك على الجرعة الصحيحة من الدواء، وبمرور الوقت ، قد تتغير الجرعة التي تحتاجها.ما هي الاسباب؟عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات ، يمكن أن يضطرب توازن التفاعلات الكيميائية في جسمك، يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب ، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية وعلاجات فرط نشاط الغدة الدرقية والعلاج الإشعاعي وجراحة الغدة الدرقية وبعض الأدوية.الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في قاعدة مقدمة عنقك ، أسفل تفاحة آدم مباشرة.للهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية - ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4) - تأثير هائل على صحتك ، حيث تؤثر على جميع جوانب عملية التمثيل الغذائي لديك.تؤثر هذه الهرمونات أيضًا على التحكم في الوظائف الحيوية ، مثل درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.ينتج قصور الغدة الدرقية عندما تفشل الغدة الدرقية في إنتاج ما يكفي من الهرمونات.- قد يرجع قصور الغدة الدرقية إلى عدد من العوامل ، بما في ذلك:1- مرض يصيب جهاز المناعه:السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية هو اضطراب المناعة الذاتية المعروف باسم التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، تحدث اضطرابات المناعة الذاتية عندما ينتج جهازك المناعي أجسامًا مضادة تهاجم أنسجتك.تتضمن هذه العملية أحيانًا غدتك الدرقية، العلماء ليسوا متأكدين من سبب حدوث ذلك ، لكن من المحتمل أن يكون مزيجًا من العوامل ، مثل الجينات والمحفزات البيئية، مهما حدث ، فإن هذه الأجسام المضادة تؤثر على قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات.2- الاستجابة المفرطة لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية:غالبًا ما يعالج الأشخاص الذين ينتجون الكثير من هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) باليود المشع أو الأدوية المضادة للغدة الدرقية.الهدف من هذه العلاجات هو إعادة وظيفة الغدة الدرقية إلى طبيعتها، لكن في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي تصحيح فرط نشاط الغدة الدرقية إلى خفض إنتاج هرمون الغدة الدرقية كثيرًا ، مما يؤدي إلى قصور دائم في نشاط الغدة الدرقية.3- جراحة الغدة الدرقية:يمكن أن تؤدي إزالة كل أو جزء كبير من الغدة الدرقية إلى تقليل أو وقف إنتاج الهرمونات، في هذه الحالة ، ستحتاج إلى تناول هرمون الغدة الدرقية مدى الحياة.4- العلاج الإشعاعي:يمكن أن يؤثر الإشعاع المستخدم في علاج سرطانات الرأس والرقبة على الغدة الدرقية وقد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.5- الأدوية:يمكن أن يساهم عدد من الأدوية في الإصابة بقصور الغدة الدرقية. أحد هذه الأدوية هو الليثيوم ، والذي يستخدم لعلاج بعض الاضطرابات النفسية، إذا كنت تتناول دواء ، فاسأل طبيبك عن تأثيره على الغدة الدرقية، في كثير من الأحيان ، قد ينتج قصور الغدة الدرقية عن أحد الأسباب التالية:6- مرض خلقي:يولد بعض الأطفال مصابين بخلل في الغدة الدرقية أو بدون غدة درقية. في معظم الحالات ، لا تتطور الغدة الدرقية بشكل طبيعي لأسباب غير معروفة ، ولكن بعض الأطفال لديهم شكل وراثي من الاضطراب. في كثير من الأحيان ، يبدو الأطفال المصابون بقصور الغدة الدرقية الخلقي طبيعيين عند الولادة، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل معظم الولايات تتطلب الآن فحص الغدة الدرقية لحديثي الولادة.7- اضطراب الغدة النخامية:من الأسباب النادرة نسبيًا لقصور الغدة الدرقية فشل الغدة النخامية في إنتاج ما يكفي من الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH) - عادةً بسبب ورم حميد في الغدة النخامية.8- حمل:تصاب بعض النساء بقصور الغدة الدرقية أثناء الحمل أو بعده (قصور الغدة الدرقية بعد الولادة) ، غالبًا لأنهن ينتجن أجسامًا مضادة للغدة الدرقية الخاصة بهن، إذا تُرك قصور الغدة الدرقية دون علاج ، فإنه يزيد من مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة وتسمم الحمل ، وهي حالة تسبب ارتفاعًا ملحوظًا في ضغط دم المرأة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، كما يمكن أن يؤثر بشكل خطير على نمو الجنين.9- نقص اليود:يعد أثر اليود المعدني - الموجود بشكل أساسي في المأكولات البحرية والأعشاب البحرية والنباتات المزروعة في التربة الغنية باليود والملح المعالج باليود - ضروريًا لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.يمكن أن يؤدي القليل جدًا من اليود إلى قصور الغدة الدرقية ، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اليود إلى تفاقم قصور الغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بالفعل بهذه الحالة، في بعض أنحاء العالم ، يعتبر نقص اليود شائعًا ، لكن إضافة اليود إلى ملح الطعام قضى فعليًا على هذه المشكلة.التوتر والضغط النفسي.. قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية- عوامل الخطر :- على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص بقصور الغدة الدرقية ، إلا أنك معرض لخطر متزايد إذا:1- كنتِ امرأة2- تجاوزت الستين من العمر3- لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية4- مصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية ، مثل داء السكري من النوع 1 أو مرض الاضطرابات الهضمية.5- عولجت باليود المشع أو الأدوية المضادة للغدة الدرقية6- تلقي إشعاعًا على رقبتك أو أعلى صدرك7- خضعت لجراحة الغدة الدرقية (استئصال جزئي للغدة الدرقية).8- كنت حاملاً أو أنجبت طفلاً خلال الأشهر الستة الماضية.