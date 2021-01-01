نصائح لإزالة حب الشباب من البشرة الداكنة



حب الشباب حب الشباب



يكون حب الشباب، بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الملونة، غالبًا مصحوبًا ببقع داكنة أو بقع تسمى فرط تصبغ، لحسن الحظ، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للأشخاص ذوي البشرة الملونة القيام بها في المنزل للمساعدة في إزالة حب الشباب، بالإضافة إلى البقع الداكنة التي تظل باقية بعد ذلك.



وتُعتبر الرؤوس السوداء من المشاكل التجميليّة المزعجة، أما الأساليب المتوفرة لإزالتها فتتنوّع بين جلسات تنظيف البشرة في معهد التجميل والاستعانة بأدوات حديدّة تُفرّغ المسام من الإفرازات والشوائب المتراكمة بداخلها، فيشير مصطلح "الجلد الملون" إلى أنواع وأشكال البشرة المتنوعة، وهي تضم أشخاصًا من أصول أفريقية وآسيوية ولاتينية ومتوسطية وشرق أوسطية وأمريكية أصلية.



يشترك الأشخاص ذو البشرة الملونة في بعض مخاوف العناية بالبشرة الشائعة، بالقرب من أعلى هذه القائمة يوجد كيفية التخلص من حب الشباب والبقع الداكنة التي تظهر غالبًا عند زوال حب الشباب.

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يكمن سر رؤية بشرة أكثر نقاءً في معرفة ما الذي ينجح فعلاً (وما لا ينفع) عندما يتعلق الأمر بمعالجة أنواع البشرة الداكنة.ستجد أدناه 10 نصائح يمكن أن تؤديها العلوم إلى الحصول على بشرة أكثر صفاءً.1- يعالج كلا من حب الشباب والبقع الداكنة:يسعى الكثير من الناس للحصول على مساعدة طبيب الأمراض الجلدية للتخلص من البقع الداكنة التي يمكن أن تستمر لفترة أطول من حب الشباب. من المهم أيضًا علاج حب الشباب. عندما تتخلصين من حب الشباب تقضي على ما يسبب البقع الداكنة.2- منع البقع الداكنة والندبات عن طريق علاج حب الشباب في وقت مبكر:تشير الدراسات إلى أن علاج حب الشباب في بدايته يمكن أن يمنع تفاقم حب الشباب. إذا ساء حب الشباب ، وأصبح متوسطًا إلى شديدًا قبل بدء العلاج ، فإن الأشخاص ذوي البشرة الملونة يكونون أكثر عرضة للإصابة بما يلي:بقع وبقع من الجلد الداكن الجدرة ، نوع من الندبات المرتفعة3- استخدم منتجات حب الشباب التي تعمل بشكل جيد في البشرة الملونة -:ليس كل منتج من منتجات حب الشباب يعمل بشكل جيد مع البشرة الملونة، إذا كنت تبحث عن منتجات لعلاج حب الشباب الخفيف ، يوصي أطباء الجلد باستخدام المنتجات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المكونات التاليةريتينويد وبنزويل بيروكسايد:وهذا يعني شراء منتجين مختلفين ، ولكن هذا المزيج يعمل بشكل جيد في البشرة الملونة، يساعد الريتينويد على فتح المسام وتقليل الالتهاب. يمكن أن يزيل البثور والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. يمكن للريتينويد أيضًا أن يمنع الاختراقات الجديدة.يمكن أن يزيل البنزويل بيروكسايد البكتيريا التي تسبب حب الشباب:إذا كنت قلقًا بشأن تسببه في ظهور بقع ضوئية على بشرتك ، فلا تقلق. هذه خرافة، لن تفعل ذلك. ومع ذلك ، سوف يبيض الملابس والشراشف وأكياس الوسائد والمناشف.لمنع تهيج البنزويل بيروكسايد بشرتك ، ابدأ بمنتج يحتوي على 2.5? بنزويل بيروكسايد. المنتجات التي تحتوي على المزيد يمكن أن تسبب الجفاف والتقشر ، مما قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب، إذا كان المنتج 2.5? يهيج بشرتك ، فحاول استخدامه كل يومين.- حمض الساليسيليك:يساعد هذا المكون النشط على فتح المسام ومنع ظهور حب الشباب الجديد.الريتينول: يمكن أن يؤدي ذلك إلى فتح المسام وتلاشي البقع الداكنة.ستجد البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك أو الريتينول في منتجات حب الشباب التي يمكنك شراؤها بدون وصفة طبية.الريتينول هو نوع من الريتينويد. ريتينويد آخر قد يكون مفيدًا هو adapalene gel 0.1?. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عليه (الاسم التجاري ديفرين جل) للبيع بدون وصفة طبية.4- قم بإجراء بعض التغييرات إذا ظهر حب الشباب فقط على جبهتك وصدغيك:إذا ظهر حب الشباب في هذه المناطق فقط ، فقد يكون زيت شعرك هو السبب، هذا شائع جدًا لدرجة أن هناك اسمًا له - حب الشباب المرهم.قد تكون قادرًا على إزالة حب الشباب هذا عن طريق إجراء بعض التغييرات، تشمل الخيارات التي يوصي بها أطباء الجلد لمرضى حب الشباب ما يلي:- بدّلي منتجات العناية بالشعر باستخدام منتج يحتوي على الماء أو الجلسرين بدلًا من الزيت.- استخدمي زيت الشعر فقط في منتصف فروة رأسك وأطراف شعرك.- إذا استمر ظهور البثور ، هناك خيار آخر وهو التوقف عن استخدام منتجات العناية بالشعر.5- استخدمي منتجات العناية بالبشرة التي لا تسد المسام:مثل زيت الشعر ، يمكن أن تتسبب منتجات العناية بالبشرة في ظهور البثور. إذا قمت بتطبيق منتج يحتوي على زيت مثل زبدة الكاكاو أو زبدة الشيا على وجهك أو ظهرك أو صدرك ، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد مسامك. يمكن أن يؤدي انسداد المسام إلى ظهور حب الشباب.لمنع منتجات العناية بالبشرة من التسبب في ظهور حب الشباب ، استخدم فقط المنتجات التي تحمل علامة "غير كوميدوغينيك" أو "لا تسد المسام".6- توقف عن استخدام مستحضرات التجميل الزيتية الثقيلة لتغطية العلامات الداكنة:بينما تجد العديد من النساء أن هذه طريقة فعالة لإخفاء الشوائب ، إلا أنهن غالبًا لا يدركن أنها تسبب أيضًا بقعًا جديدة.لا بأس في وضع الماكياج إذا اخترت مكياجًا معدنيًا أو مكياجًا مكتوبًا عليه "غير كوميدوغينيك". يمكن أن يقوم المكياج المعدني بعمل رائع في إخفاء البقع الداكنة.7- كن لطيفا مع بشرتك:هل تقومين بفرك وجهك للمساعدة في التخلص من حب الشباب البثور؟ هل أنت مقتنع بأن تفرقع البثور أو استخدام الصابون القوي سيؤدي إلى بشرة أكثر صفاءً؟ على الرغم من صعوبة تصديقه ، فإن الحقيقة هي أن هذه الأشياء في الواقع تؤدي إلى تفاقم حب الشباب.يُظهر العلم أن ما يعمل حقًا لإزالة حب الشباب هو العناية بالبشرة اللطيفة. عند العناية بالبشرة المصابة بالكسر ، فأنت تريد:استخدم منظفًا معتدلًا لا يسد المسام. (قد يقول الملصق "لن يسد المسام" أو "غير كوميدوغينيك.")ضعي المنظف بأطراف أصابعك برفق واستخدمي أطراف أصابعك فقط لغسل وشطف وجهك.جفف بشرتك بلطف بمنشفة نظيفة.8- اغسل القبعات والقبعات بشكل متكرر:إن ارتداء قبعة بيسبول أو أي شيء آخر على رأسك دون غسل (أو تنظيف جاف) يسمح للعرق والأوساخ والزيوت بالتراكم. هذا يمكن أن يسبب ظهور حب الشباب.9- راجع طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدام أي نوع من التقشير الكيميائي أو التقشير الدقيق أو العلاج بالليزر لعلاج حب الشباب.إذا كانت بشرتك داكنة اللون ، فحتى الإصدارات المنزلية من علاجات حب الشباب هذه يمكن أن تسبب آثارًا جانبية مثل العلامات الداكنة الدائمة والبقع الفاتحة.ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه العلاجات فعالة في علاج حب الشباب في البشرة الملونة.إذا كنت تفكر في أحد هذه العلاجات ، يجب أن ترى طبيبًا متخصصًا في علاج الجلد ، مثل طبيب الأمراض الجلدية. يجب أن يستخدم طبيب الأمراض الجلدية هذا العلاج بشكل متكرر مع الأشخاص ذوي البشرة الملونة، تأكد من السؤال عن عدد الأشخاص ذوي البشرة الملونة الذين عالجهم الطبيب.10- اطلب المساعدة من طبيب الأمراض الجلدية:بمساعدة طبيب الأمراض الجلدية ، يمكن علاج كل حالة حب الشباب ومعظم البقع الداكنة تقريبًا بنجاح، يحتاج بعض الناس إلى دواء قوي بوصفة طبية، يحتاج البعض الآخر إلى مجموعة محددة من العلاجات، يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يفحص بشرتك ويضع خطة علاجية مخصصة لاحتياجاتك.ولكن هناك أيضاً مجموعة من الوصفات الطبيعيّة التي أثبتت فعاليتها في علاج هذه المشكلة التجميليّة الشائعة جداً:تساهم بعض الخطوات العمليّة في الوقاية من الرؤوس السوداء ومعالجتها في حال ظهورها، تعرفوا على أكثرها فعالية فيما يلي:1- تجنّب محاولة إزالتها بالأصابعيتسبب العبث بالرؤوس السوداء في إمكانية إصابتها بالتهابات وتحويلها إلى حب شباب قد بسبب ندبات لاتزول عن البشرة، لذلك يجب تجنّب عادة الضغط بالأصابع على هذه الرؤوس لتفريغ محتواها.2- اختيار مستحضرات تنظيف ناعمة على الجلديُنصح باختيار مستحضرات تنظيف الوجه المزوّدة بعبارة "غير مسببة للزيوان"، فهي تكون ناعمة على البشرة وتساهم في تخليصها من آثار الماكياج والشوائب المتراكمة على سطحها دون أن تكون قاسية عليها.يوصي الخبراء باعتماد منظّف بصيغة الزيت أو الحليب واستعمال لوشن خالٍ الكحول أو استبداله بماء زهر اللافندر إكليل الجبل، أما بالنسبة للتقشير فمن الأفضل الأنواع الغنيّة بحوامض الفاكهة بدل تلك التي تحتوي على حبيبات مقشّرة.3- اعتماد حمّام الصونا للوجهيُساهم هذا الحمّام في توسيع مسام البشرة ويُسهّل إزالة الرؤوس السوداء. لتحضيره يكفي وضع ليترين من الماء وحفنة من أوراق النعناع في وعاء على النار وترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق ثم رفعه عن النار وإضافة بضع دوائر من الليمون إليه قبل وضع الوجه على بعد 30 سنتيمتراً منه لبضع دقائق، يُساعد البخار المتصاعد من الماء الساخن في توسيع مسام البشرة ويُسهّل في تفريغها لدى الضغط عليها بالأصابع المغلّفة بمحارم ورقيّة.4- الاستعانة بالزيوت النباتية والأساسيّة :يمكن الاستعانة بالأعواد القطنيّة لتغطية الرؤوس السوداء بخليط مؤلف من 80 بالمئة من زيت البندق النباتي و20 بالمئة من خليط من الزيوت الأساسيّة مثل زيت شجرة الشاي، زيت خشب الورد، زيت الصندل الأبيض، وزيت الليمون الهندي، يُنصح بتطبيق هذا الخليط 3مرات أسبوعياً على المنطقة الوسطيّة من الوجه حيث تكثر الرؤوس السوداء عادةً.5- الاستفادة من خصائص قناع الطين الأبيض :يُساهم قناع الطين الأبيض في الوقاية من ظهور الرؤوس السوداء. لتحضيره يكفي خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الطين الأبيض، بضع قطرات من ماء الورد، ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا، قطرتين من زيت شجرة الشاي الأساسي، و3قطرات من خلاصة بذور الليمون الهندي. يُترك هذا القناع لمدة 15 دقيقة على البشرة قبل شطفه بالماء المنعش. يُنصح بالاستعانة به مرة أسبوعياً.6- تعزيز مفعول كريم النهارلتعزيز مفعول كريم النهار، يُنصح بإضافة قطرة أو اثنتين من زيت إكليل الجبل الأساسي إلى الكميّة المستعملة منه يومياً على أن يتمّ تدليك الخليط جيداً على الوجه مع التركيز على أماكن ظهور الرؤوس السوداء.7- تحضير عجينة مضادة للزيوانيمكن لهذه العجينة المحضّرة من مكوّنين فقط أن تنظّف عمق المسام. لتحضيرها يكفي إضافة القليل من الطحين إلى بياض حبة من البيض للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على الرؤوس السوداء ثم الانتظار حتى تجفّ قبل إزالتها بالماء المنعش.8- تحضير لاصقات مضادة للرؤوس السوداءتتمتع اللاصقات عادةً بفعالية في إزالة الرؤوس السوداء، لتحضيرها في المنزل، يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من الحليب السائل مع ملعقة كبيرة من الجيلاتين، على أن يتمّ وضع الخليط في المايكرويف لحوالي عشر ثوانٍ ثم تركه ليبرد قليلاً قبل تطبيقه على الرؤوس السوداء بواسطة ريشة نظيفة وتركه لحوالي 10 دقائق ثم إزالته برفق عن البشرة.9- الاستعانة بفوائد البرتقاليُعتبر البرتقال حليفاً مثالياً لمحاربة الرؤوس السوداء نظراً لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، ابدأي بتجفيف قشور البرتقال ليوم كامل في الشمس ثم اطحنيها للحصول على بودرة وأضيفي إليها الماء للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على الرؤوس السوداء وتركها لحوالي ربع ساعة قبل شطفها.10 - فوائد البطاطا والليمون والطماطميُساهم تدليك دوائر البطاطا النيئة على الرؤوس السوداء في الحدّ من الإفرازات الزهميّة، كما يمكن الاستعانة بعصير الليمون للحصول على المفعول نفسه، أما لإزالة الندبات الناتجة عن الرؤوس السوداء فيُنصح بتطبيق دوائر الطماطم على البشرة لحوالى 10 دقائق قبل إزالتها وشطف البشرة بالماء.