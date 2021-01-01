تعرف علي .. أطعمة تسبب التهاب المفاصل

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التهاب المفاصل


تسبب الأطعمة المعلبة ومنتجات الألبان الدسمة التهاب المفاصل.
ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أن الأطباء ينصحون باستبعاد المواد الغذائية التي تزيد من الألم والتهاب المفاصل وتحفز الإصابة بالتهاب المفاصل من النظام الغذائي اليومي.

ووفقا للبيانات الإحصائية يعاني 5 من كل 100 شخص في العالم من التهاب المفاصل الروماتويدي، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بخمس مرات من الرجال. وتزداد أعراض المرض عند غياب العلاج.

وتوصل علماء كلية الطب بجامعة جورج واشنطن الأمريكية بالتعاون مع خبراء لجنة الطب المسؤول، إلى أنه يمكن تخفيف الألم بالأدوية وبنظام غذائي صحيح.

وشارك في هذه الدراسة 44 شخصا يعانون من التهاب المفاصل، قسموا إلى مجموعتين.

وتناول أفراد المجموعة الأولى أطعمة خاصة لمدة 16 أسبوعا وأفراد المجموعة الثانية تناولت أطعمة ومكملات غذائية وهمية.

واتضح للباحثين، أن اتباع نظام غذائي صحي يخفض عدد المفاصل المتورمة إلى أكثر من النصف.

وكان الباحثون قد استبعدوا من هذا النظام الغذائي- اللحوم والأسماك والحمضيات والشوكولاتة والمكسرات والغلوتين. أما أفراد المجموعة الثانية فقد ازداد عندهم عدد المفاصل المتورمة.
ووفقا للباحثين، يجب استبعاد المواد الغذائية التالية من النظام الغذائي في حال الإصابة بالتهاب المفاصل: الحليب ومنتجات الألبان الدسمة؛ اللحوم الغنية بالدهون؛ الحلويات بما فيها العسل؛ المكسرات؛ التوابل؛ المعلبات؛ الباذنجان؛ البطاطس؛ الطماطم؛ الحمضيات؛ الملح.

المصدر: موقع doctorpiter.ru

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