تعرف علي .. أطعمة تسبب التهاب المفاصل

تسبب الأطعمة المعلبة ومنتجات الألبان الدسمة التهاب المفاصل.
ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أن الأطباء ينصحون باستبعاد المواد الغذائية التي تزيد من الألم والتهاب المفاصل وتحفز الإصابة بالتهاب المفاصل من النظام الغذائي اليومي.
ووفقا للبيانات الإحصائية يعاني 5 من كل 100 شخص في العالم من التهاب المفاصل الروماتويدي، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بخمس مرات من الرجال. وتزداد أعراض المرض عند غياب العلاج.
وتوصل علماء كلية الطب بجامعة جورج واشنطن الأمريكية بالتعاون مع خبراء لجنة الطب المسؤول، إلى أنه يمكن تخفيف الألم بالأدوية وبنظام غذائي صحيح.
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