طريقة عمل «سموزي البطيخ بالنعناع» المنعش في دقائق

كشفت دراسة أجريت في جامعة قرطاج التقنية في إسبانيا، إلى أن البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وعلاج التشنجات العضلية.
وأكد الباحثون أن قشر هذا النوع من الفاكهة يحتوي على نسبة مرتفعة من الأحماض الأمينية غير البروتينية، كما يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، والكثير من مضادات الأكسدة وعلى الفيتامينات A وC B6 ولهذا وجدوا أنه من الضرورى تناول عصير البطيخ باستمرار قبل ممارسة التمارين الرياضية.
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