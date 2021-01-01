طريقة عمل «سموزي البطيخ بالنعناع» المنعش في دقائق



سموزي البطيخ بالنعناع سموزي البطيخ بالنعناع

كشفت دراسة أجريت في جامعة قرطاج التقنية في إسبانيا، إلى أن البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وعلاج التشنجات العضلية.



وأكد الباحثون أن قشر هذا النوع من الفاكهة يحتوي على نسبة مرتفعة من الأحماض الأمينية غير البروتينية، كما يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، والكثير من مضادات الأكسدة وعلى الفيتامينات A وC B6 ولهذا وجدوا أنه من الضرورى تناول عصير البطيخ باستمرار قبل ممارسة التمارين الرياضية.



اقرأ أيضا | حلوى اليوم.. كيكة الجيلي السريعة

قد يعجبك أيضا...

لذلك تستعرض «بوابة أخبار اليوم» مقادير وطريقة تحضير "سموزي البطيخ بالنعناع" خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:المقادير- 6 كوب بطيخ مقطع مكعبات مزال البذور مجمد- 1/4 كوب نعناع طازج مفروم- كوب ماء بارد- كوب سكر- 1/2 كوب عصير ليمون طازجطريقة التحضير-ضعي البطيخ و عصير الليمون و السكر و الماء البارد ونصف كمية النعناع في الخلاط الكهربائي-اضربي المزيج حتى يصبح ناعما-صبي المزيج في أكواب و قدميه مع رشة من النعناع.