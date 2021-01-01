تتداول امتحان «الجبر والإحصاء» قبل بدء اللجان



امتحان «الجبر والإحصاء» امتحان «الجبر والإحصاء»



تداولت جروبات الغش أسئلة امتحان مادة الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية، قبل بدء لجنة الامتحان بأكثر من ساعتين.



كشفت مصادر مسئولة بأن الطلاب دخلوا اللجان بعد أن حفظوا إجابة أسئلة الامتحان، موضحة أنه جار التحقق من تسريب الامتحان قبل بدء اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان مادة الجبر والاحصاء للتأكد من صحته.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام، اليوم الثلاثاء،امتحان مادة اللغة الاجنبية الأولى، وسط اجراءات احترازية مشددة.

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وكانت قد تغلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أزمة فتح منصة الامتحان الإلكتروني في الفترة الصباحية الخميس الماضي لامتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام، وذلك بعد الوقوف على أسباب الأزمة والعمل علي حلها، حتى تمكن طلاب الفترة المسائية دخول المنصة بكل سهوله ويسر.يذكر ان ادى طلاب الصف الأول الثانوي، امس ، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (في الفترة الصباحية) 99.9%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألف و847 طالب وطالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و474 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2627 طالب وطالبة.كما بلغت نسبة أداء امتحان التاريخ (في الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 571 ألف و 9 طالب وطالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و509 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2500 طالب وطالبة.وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.جدير بالذكر أن يوم الاربعاء يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي حسب الجدول المعلن سابقًا.