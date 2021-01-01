OnePlus Nord 2T سيكون أول الهواتف التي تنطلق بمعالج Dimensity 1300

تقدم شركة وان بلس قريباً للأسواق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية OnePlus Nord 2T، ولقد أكدت وان بلس على دعم الهاتف المرتقب بمعالج Dimensity 1300.
تعقد وان بلس مؤتمرها القادم في 19 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord 2T، وفي أحدث الإعلانات التشويقية أكدت وان بلس على أن الهاتف سيكون أول الإصدارات المميزة بمعالج Dimensity 1300 الجديد.
ولقد أكدت الشركة في وقت سابق على دعم هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 80W، والتي تدعم شحن البطارية بشكل كامل خلال 15 دقيقة فقط، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh.
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