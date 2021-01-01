OnePlus Nord 2T سيكون أول الهواتف التي تنطلق بمعالج Dimensity 1300



OnePlus Nord 2T OnePlus Nord 2T

تقدم شركة وان بلس قريباً للأسواق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية OnePlus Nord 2T، ولقد أكدت وان بلس على دعم الهاتف المرتقب بمعالج Dimensity 1300.



تعقد وان بلس مؤتمرها القادم في 19 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord 2T، وفي أحدث الإعلانات التشويقية أكدت وان بلس على أن الهاتف سيكون أول الإصدارات المميزة بمعالج Dimensity 1300 الجديد.



ولقد أكدت الشركة في وقت سابق على دعم هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 80W، والتي تدعم شحن البطارية بشكل كامل خلال 15 دقيقة فقط، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh.

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ويتميز معالج Dimensity 1300 بعملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويضم 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 3.0GHz لأحد الأنوية، وسرعة 2.6GHz للأنوية الثلاثة الأخرى، كما يضم المعالج 4 من أنوية A55 بسرعة 2.0GHz، وكرت شاشة Mali-G77 MC9.أيضاً أوضحت تفاصيل أخرى مواصفات الكاميرة في OnePlus Nord 2T، حيث يأتي بمستشعر سوني IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع مستشعر IMX615.يذكر أن التسريبات تشير إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.43 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 90Hz، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.