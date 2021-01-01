ينطلق هاتف Vivo Y01 في السوق الهندي بمعالج Helio P35



Vivo Y01 Vivo Y01

أعلنت شركة Vivo اليوم عن هاتف Vivo Y01 الذي ينطلق بمعالج Helio P35، وبطارية بقدرة 5000 mAh وسعر 116 دولار.



يتميز هاتف Vivo Y01 بشاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD Plus أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.



ويضم الهاتف رقاقة معالج Helio P35، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم الهاتف أيضاً التخزين الخارجي في MicroSD حتى سعة 1 تيرابايت.

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أيضاً ينطلق Vivo Y01 بقدرة بطارية 5000 mAh وتقنية الشحن بقدرة 10W، كما يأتي الهاتف بواجهة Funtouch OS 11.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11 Go.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.كما ينطلق الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود، ويتوفر عبر المتجر الرسمي لشركة Vivo بسعر 116 دولار.