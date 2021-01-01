تدعم ترجمة جوجل 24 لغة جديدة وتحقق إنجازا جديدا



ترجمة جوجل ترجمة جوجل

أعلنت شركة جوجل خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمرها للمطورين Google I/O 2022 عن دعم خدمة الترجمة Google Translate الخاصة بها 24 لغة جديدة، ليصبح بذلك إجمالي عدد اللغات التي تدعمها خدمة ترجمة جوجل 133 لغة مختلفة مستخدم في مختلف الأماكن حول العالم.



وتأتي اللغات الجديدة التي تدعمها الخدمة تأكيدا على اهتمام جوجل باللغات التي يتحدث بها عدد محدود من الأشخاص حول العالم، مثل لغة الميزو Mizo التي يتحدثها حوالي 800 الف شخص في أقصى شمال شرق الهند.



وقالت جوجل أن اللغات المضافة حديثا لخدمتها للترجمة Google Translate يتحدثها 300 مليون شخص حول العالم، بما في ذلك لغة ميزو أو الميزو في الهند ولغة Lingala التي يتحدثها أكثر من 45 مليون شخص في وسط إفريقيا.

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هذا بالإضافة إلى لغات السكان الأصليين في الأمريكتين مثل Quechua و Guarani و Aymara، إلى جانب لغات مثل سييرا ليوني كريول أو كريو أو اللغة الكريولية، وهي لغة مشتقة من الانجليزية يتحدث بها السكان في سيراليون، ومن اللغات النادرة التي أضافت جوجل دعمها اللغة السنسكريتية التي يتحدثها حوالي 20 ألف شخصا فقط في الهند.