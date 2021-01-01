يبتكرون علماء مادة يمكنها ترميم شاشات الأجهزة الإلكترونية المكسورة

ابتكر علماء مركز “الصوتيات” بجامعة ألفيوروف بالتعاون مع علماء معهد الكيمياء بجامعة بطرسبورغ وجامعة بطرسبورغ التكنولوجية، أغشية تصلح لإنتاج الشاشات المرنة.
وتشير مجلة ACS Applied Polymer Materials العلمية، إلى أن هذه الأغشية مصنوعة من مركب كيميائي “لومينوفور” (Luminophore)، مادة فوسفورية خاصة تحول الطاقة الممتصة إلى أشعة ضوئية.
وتضيف، تستخدم هذه المواد في إنتاج مختلف أنواع الشاشات وبصورة خاصة في مجال الإعلانات الملونة والتصاميم الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه المواد في دور السينما والإلكترونيات الضوئية، وفي الطب الحيوي ومجالات اخرى.
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