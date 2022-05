يلتقط تلسكوب هابل صورة لمجرة سمبريرو الشبيهة بالقبعة المكسيكية

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي مجرة ??سمبريرو الصغيرة المسماة بشكل مبهج، والتي يطلق عليها اسمها لشكلها الرفيع الطويل مع وجود انتفاخ في المنتصف يشبه شكل القبعة المكسيكية التقليدية.



تقع مجرة ??Little Sombrero ، والمعروفة أيضًا باسم NGC 7814 أو Caldwell 43 على بعد 40 مليون سنة ضوئية وهي صغيرة نسبيًا، حيث يبلغ عرضها 80000 سنة ضوئية. كمرجع مجرتنا درب التبانة أكبر حيث يبلغ قطرها حوالي 106000 سنة ضوئية.



يتميز Little Sombrero بميزة مميزة أخرى بالإضافة إلى شكله، حيث إنه مجرة ??مغبرة بشكل خاص. يتراكم الغبار في قرصه على وجه الخصوص، بينما يكون انتفاخه المركزي أكثر إشراقًا ومليئًا بالنجوم التي تضيء الغاز من حولهم.



إن Little Sombrero هي واحدة من زوج متطابق من المجرات، مع شقيق أكبر منها يدعى Sombrero galaxy. مجرة سومبريرو هي في الواقع بنفس حجم مجرة ??سمبريرو الصغيرة ولكن نظرًا لأنها أقرب إلينا، فإنها تبدو أكبر في السماء حسبما نقل موقع Digitartlends.



تقع مجرة ??Sombrero المعروفة أيضًا باسم Messier 104، على بعد 28 مليون سنة ضوئية وتشترك في شكل مماثل لقرص عريض يُرى من الحافة مع انتفاخ مركزي.



تم التقاط مجرة ??سومبريرو أيضًا بواسطة هابل، في صورة شهيرة صدرت عام 2003. هذه المجرة أيضًا شوهدت من حافة الأرض من الأرض لذلك لها شكل مشابه. تم اختيار هذه الصورة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتلسكوب هابل لمستوى عالٍ من التفاصيل التي تظهر المجرة الرائعة كما تم التقاطها في ما كان في ذلك الوقت أحد أكبر الفسيفساء التي تم تجميعها على الإطلاق من بيانات هابل. تم إنشاؤه من ست صور منفصلة لالتقاط المجرة الكاملة بكل مجدها.