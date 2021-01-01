تظهر مرسيدس CLE الجديدة كلياً بالشكل التخيلي

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صورة الخبر: مرسيدس
مرسيدس

المربع نت – تعمل مرسيدس على تطوير خليفة موديلات إي كلاس وسي كلاس كوبيه وكشف منذ أكثر من عام، والهدف هو تبسيط مجال العلامة واستبدال هذه الموديلات بموديل موحد جديد باسم CLE كلاس.

ومن المتوقع تدشين السيارة قبل نهاية العام الجاري، والآن نرى تصميماً تخيلياً جذاباً لها بناء على صورها التجسسية الأخيرة، وتبدو السيارة متوسطة في الحجم بين موديلات إي كلاس وسي كلاس.

ونرى في الصور المرفقة سيارة كشف تدعم 4 ركاب في مقاعد منفصلة بالداخلية، وتبدو أقرب لموديل سي كلاس الحالي في التصميم الأمامي بشكل خاص، ونعلم أن السيارة ستتوفر كذلك بنسخة الكوبيه، وإن لم تظهر أثناء اختبارها حتى الآن.

وستتوفر CLE بمحركات 4 سلندر حصرية، ويشمل ذلك فئات AMG كذلك، تماماً مثل الجيل الجديد من سي كلاس، وستنطلق السيارة في الأسواق العالمية خلال 2023.

المصدر: المربع نت

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