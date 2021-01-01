بالفيديو : أول استعراض للنسخة الطويلة الجديدة من بنتلي بنتايجا الفخمة



بنتلي بنتلي

ضمن مجموعة من المراجعات واستعراضات السيارات الجديدة التي تم الكشف عنها أو طرحها بالأسواق العالمية والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهر استعراض للنسخة الجديدة الطويلة من سيارة بنتلي بنتايجا الفخمة، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية بالإضافة لتميزها بقدر عالي جدا من الفخامة والرفاهية.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من بنتلي بنتايجا وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: