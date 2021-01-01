تنشر مبادرة إحلال المركبات أحدث أسعار للسيارات المشاركة فيها بعد زيادتها

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أعلنت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا عن أحدث أسعار للموديلات المطروحة من السيارات ضمن المبادرة، وذلك بعد التغيرات العديدة التي شهدها سوق السيارات السيارات المصري في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، حيث كانت هذه الأسعار كالتالي بعد الموافقة على زيادتها:



هيونداي النترا HD:



- فئة GL بسعر 291 ألف و250 جنيه.

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- فئة SR بسعر 298 ألف و250 ألف جنيه.- فئة DAB ABS بسعر311 ألف و250 ألف جنيه.- فئة هايلاين بسعر 315 ألف و250 جنيه.هيونداي أكسنت RB:- فئة GL بسعر 264 ألف و250 جنيه.- فئة SR بسعر 274 ألف و250 ألف جنيه.- فئة DAB ABS بسعر 280 ألف و250 ألف جنيه.- فئة DAB ABS+ بسعر290 ألف و250 ألف جنيه.- فئة هايلاين بسعر 300 ألف و250 جنيه.شيري أريزو 5:- مانيوال بسعر 203 ألف جنيه.- أوتوماتيك بسعر 243 ألف جنيه.شيري تيجو 3:- فئة GL بسعر 283 ألف جنيه.نيسان صني:- فئة أولى ناقل يدوي بسعر 223 ألف و750 جنيه.- فئة أول ناقل أوتوماتيكي بسعر 244 ألف و850 جنيه.- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي بسعر 258 ألف و350 جنيه.- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي بسعر 269 ألأف و350 جنيه.نيسان سنترا:- فئة أولى بسعر 340 ألف و850 جنيه.- فئة ثانية بسعر 358 ألف و850 جنيه.لادا جرانتا:- فئة أولى ناقل يدوي بسعر 179 ألف و100 جنيه.- فئةE1 بسعر 208 ألف جنيه.- فئة E2 بسعر 218 ألف جنيه.بي واي دي F3:- ناقل يدوي بسعر 213 ألف جنيه.- ناقل أوتوماتيكي بسعر 243 ألف جنيه.- شيفروليه أوبترا:- أوتوماتيك جميع الكماليات بسعر 244 ألف و765 جنيه.