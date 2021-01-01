تطرح غبور أوتو موديلات 2023 من هيونداي أكسنت RB والنترا HD في مصر



هيونداي أكسنت RB هيونداي أكسنت RB

باعتبارها وكيل لسيارات هيونداي في مصر، أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو عن تقديمها موديلات 2023 من سياراتها أكسنت RB وأيضا النترا HD، حيث أعلن الوكيل عن أسعار الموديلات الجديدة من السيارتين كالتالي:



أكسنت RB موديل 2023:



- فئة أولى بسعر 290 ألف جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 300 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 306 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 316 ألف جنيه.- فئة خامسة بسعر 336 ألف جنيه.وتشترك هذه الفئات في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 140 حصان وعزمه 168 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).النترا HD موديل 2023:- فئة أولى بسعر 319 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية بسعر 326 ألف و900 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 339 ألف و900 جنيه.- فئة رابعة بسعر 343 ألف و900 جنيه.وتشترك هذه الفئات في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 1231 حصان وعزمه 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).